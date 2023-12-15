Избившего судью экс-главу турецкого клуба пожизненно дисквалифицировали

Фарук Коджа напал на судью 11 декабря после одного из матчей чемпионата страны. После этого он был арестован, позднее он подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю». Клуб заплатит штраф в размере более $50 тыс.

Фарук Коджа (Фото: Abdurrahman Antakyali / Depo Photo / Reuters)

Федерация футбола Турции (FTT) пожизненно дисквалифицировала бывшего президента «Анкарагюджю» Фарука Коджу за избиение арбитра. Об этом сообщается на сайте FTT.

Клуб был оштрафован на 2 млн лир ($54 тыс.), ближайшие пять домашних матчей команды пройдут без болельщиков.

Кроме того, два сотрудника «Анкарагюджю», принимавшие участие в нападении на судью, получили пожизненные дисквалификации. Еще несколько человек получили различные предупреждения и штрафы.

Инцидент произошел 11 декабря после матча 15-го тура чемпионата страны «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1). После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и напал на главного судью встречи Халила Умута Мелера.

После этого инцидента FTT приостановила на неопределенный срок матчи всех футбольных лиг страны. Коджа и еще три человека были арестованы, им были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений и угрозах.

Коджа 12 декабря подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю». Позднее было объявлено, что чемпионат Турции возобновится 19 декабря.