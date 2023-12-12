Президент турецкого клуба подал в отставку после нападения на судью

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа принес извинения народу Турции и заявил, что уходит со своего поста во избежание дальнейшего ущерба. Коджа напал на судью после матча с «Ризеспором», позднее он был арестован

Фото: REUTERS / Abdurrahman Antakyali / Depo Photo

Президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа подал в отставку после инцидента с избиением судьи после матча национального чемпионата. Заявление Коджы опубликовано на странице клуба в соцсети Х.

«Я приношу свои извинения нашему народу. <...> Спортивные площадки должны быть местом проведения джентльменских соревнований. <...> С того дня, как я стал президентом «Анкарагюджю», я выступал с конструктивными инициативами, соответствующими принципам честной игры. И будучи таким человеком, мне очень стыдно, что я создал совершенно противоположную ситуацию. Чтобы еще больше не навредить «Анкарагюджю» и моей семье, я ухожу с поста президента клуба. Я приношу свои извинения всем, кого расстроил», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел 11 декабря после матча 15-го тура чемпионата страны «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1). После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного судью встречи Халила Умута Мелера.

После этого инцидента Федерация футбола Турции приостановила на неопределенный срок матчи всех футбольных лиг страны. Коджа и еще два человека были арестованы.

Президент «Анкарагюджю» ранее заявил, что вышел на поле после игры с «Ризеспором», чтобы плюнуть в лицо арбитру из-за его «неправильных решений и провокационного поведения». По его словам, удар был не таким сильным.

Судья сейчас находится в больнице. По словам Мелера, после удара он упал и его били ногами, а Коджа угрожал ему убийством.