Турецкая прокуратура предъявила обвинения избившим арбитра после матча

Судью Халила Умута Мелера избили после матча «Анкарагюджю» — «Ризерспор». Полиция арестовала четырех человек, в том числе президента столичного клуба, которого обвинили в причинении телесных повреждений и угрозах

Фото: Abdurrahman Antayali / EPA / ТАСС

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил в эфире Haberturk, что прокуратура предъявила обвинения четырем людям после избиения арбитра в матче чемпионата страны по футболу, в том числе бывшему президенту клуба «Анкарагюджю» Фаруку Кодже.

11 декабря Коджа и еще несколько человек прямо на поле напали на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризерспор» (1:1). После этого чемпионат был приостановлен.

Тунч сообщил, что пока арестованы четыре человека, отдельное расследование ведется еще в отношении нескольких подозреваемых, выбежавших на поле.

Коджу обвинили в намеренном причинений телесных повреждений, которые привели к переломам, а также угрозах и проникновении в запрещенные зоны на стадионе. Еще двоим предъявили обвинения в побоях и выбегании на поле, а четвертому арестованному — в попытке нанесения телесных повреждений.

Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Мехмет Бююкекши 13 декабря заявил, что чемпионат возобновится 19 декабря, а также что организация введет дополнительные санкции за агрессию к судьям.

Нападение на Мелера также осудили в ФИФА.

Коджа 12 декабря подал в отставку с поста президента клуба.