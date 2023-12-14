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Спорт ,  
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Турецкая прокуратура предъявила обвинения избившим арбитра после матча

Министр юстиции Турции: Напавшему на судью главе клуба предъявлены обвинения
Судью Халила Умута Мелера избили после матча «Анкарагюджю» — «Ризерспор». Полиция арестовала четырех человек, в том числе президента столичного клуба, которого обвинили в причинении телесных повреждений и угрозах
Фото: Abdurrahman Antayali / EPA / ТАСС
Фото: Abdurrahman Antayali / EPA / ТАСС

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил в эфире Haberturk, что прокуратура предъявила обвинения четырем людям после избиения арбитра в матче чемпионата страны по футболу, в том числе бывшему президенту клуба «Анкарагюджю» Фаруку Кодже.

11 декабря Коджа и еще несколько человек прямо на поле напали на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризерспор» (1:1). После этого чемпионат был приостановлен.

Тунч сообщил, что пока арестованы четыре человека, отдельное расследование ведется еще в отношении нескольких подозреваемых, выбежавших на поле.

Коджу обвинили в намеренном причинений телесных повреждений, которые привели к переломам, а также угрозах и проникновении в запрещенные зоны на стадионе. Еще двоим предъявили обвинения в побоях и выбегании на поле, а четвертому арестованному — в попытке нанесения телесных повреждений.

В Турции назвали дату возобновления чемпионата после избиения арбитра
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Президент TFF Мехмет Бююкекши

Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Мехмет Бююкекши 13 декабря заявил, что чемпионат возобновится 19 декабря, а также что организация введет дополнительные санкции за агрессию к судьям.

Нападение на Мелера также осудили в ФИФА.

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Коджа 12 декабря подал в отставку с поста президента клуба.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Турция

Пространство выбора

Быстрое заселение

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