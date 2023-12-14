Турецкая прокуратура предъявила обвинения избившим арбитра после матча
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил в эфире Haberturk, что прокуратура предъявила обвинения четырем людям после избиения арбитра в матче чемпионата страны по футболу, в том числе бывшему президенту клуба «Анкарагюджю» Фаруку Кодже.
11 декабря Коджа и еще несколько человек прямо на поле напали на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризерспор» (1:1). После этого чемпионат был приостановлен.
Тунч сообщил, что пока арестованы четыре человека, отдельное расследование ведется еще в отношении нескольких подозреваемых, выбежавших на поле.
Коджу обвинили в намеренном причинений телесных повреждений, которые привели к переломам, а также угрозах и проникновении в запрещенные зоны на стадионе. Еще двоим предъявили обвинения в побоях и выбегании на поле, а четвертому арестованному — в попытке нанесения телесных повреждений.
Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Мехмет Бююкекши 13 декабря заявил, что чемпионат возобновится 19 декабря, а также что организация введет дополнительные санкции за агрессию к судьям.
Нападение на Мелера также осудили в ФИФА.
Коджа 12 декабря подал в отставку с поста президента клуба.
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