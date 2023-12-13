В Турции назвали дату возобновления чемпионата после избиения арбитра

Турнир возобновится 19 декабря, запланированные на эту неделю игры пройдут в январе. Глава TFF заявил, что арбитр Мелер после нападения не планирует уходить из футбола, и пообещал не допустить других атак и давления на судей

Президент TFF Мехмет Бююкекши (Фото: IMAGO / Seskimphoto / Global Look Press)

Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Мехмет Бююкекши заявил, что турниры на всех уровнях, приостановленные после нападения на арбитра, возобновятся 19 декабря. Слова Бююкекши приводит NTV.com.tr.

11 декабря в турецкой суперлиге избили главного судью матча «Анкарагюджю» и «Ризерспора» Халила Умута Мелера. Среди нападавших был президент столичного клуба Фарук Коджа.

Бююкекши заявил, что TFF планирует ввести дополнительные санкции за агрессию против арбитров. Наказание «Анкарагюджю» определит дисциплинарный комитет.

Глава TFF пообещал, что в Турции больше не допустят атак и непропорционального давления на судей. По его словам, состояние Мелера улучшается, он не планирует менять работу и может принять участие в чемпионате Европы.

Бююкекши сказал, что вопрос приглашения иностранных арбитров не рассматривается, при этом федерация оценит эффективность работы судейского корпуса.

«Турецкий футбол увидит плоды наших действий в будущем», — резюмировал Бююкекши.

Матчи, которые должны были пройти на этой неделе, пройдут 10 января, а игры Кубка Турции с 7 января перенесут на более поздний срок.