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Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц

Вратарь «Зенита» Латышонок заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
Евгений Латышонок отметил, что если бы жил один, то мог бы вообще не тратить деньги. Также вратарь сборной России пожаловался на дорогое съемное жилье в Санкт-Петербурге
Евгений Латышонок
Евгений Латышонок (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок в интервью «Советскому спорту» назвал сумму 30 тыс. руб. в месяц комфортной для жизни.

«Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше», — сказал Латышонок.

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Латышонок в прошлом сезоне дошел с «Балтикой» до суперфинала Кубка России, где его клуб уступил «Зениту». После окончания сезона вратарь подписал контракт с петербуржцами по схеме «4+1».

Голкипер отметил, что его неприятно удивили цены на жилье в Санкт-Петербурге. «Честно говоря, я чуть с ума не сошел от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тыс. руб., и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру — и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тыс. руб., но в ней вообще ничего», — добавил футболист.

На прошлой неделе защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал в интервью «РБК Спорт», что тратит в месяц 600–700 тыс. руб.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Евгений Латышонок
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