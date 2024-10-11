Лучший бомбардир РПЛ сравнил зарплаты в «Зените» и «Локомотиве»

В середине сентября Максим Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что не перешел бы в «Спартак» за €5 млн. По его словам, он не перешел бы в московский клуб «да хоть за €50 млн»

Максим Глушенков (Фото: Анна Мейер / ТАСС)

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил в интервью на YouTube-канале поклонников петербургского клуба «СБГ Шоу», что зарплата в петербургском клубе выше, чем в «Локомотиве», из которого он ушел летом.

«Ну, лучше стало, конечно, чем в «Локомотиве», — сказал Глушенков. Футболист отметил, что разница не является слишком весомой.

В середине сентября Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что не перешел бы в «Спартак» за €5 млн. «За €5 млн не пойду. Да хоть за €50 млн», — сказал футболист на этот раз.

Глушенков с 2022 года выступал за «Локомотив», в который он перешел из самарских «Крыльев Советов». Минувшим летом футболист подписал контракт с «Зенитом» до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €6,3 млн.

У Глушенкова был контракт со «Спартаком» с 2019 по 2022 год, однако он провел за основную команду всего 11 матчей. За три года в московском клубе он выступал за фарм-команду «Спартак-2», был в аренде в «Крыльях Советов» и «Химках».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник забил семь мячей в Российской премьер-лиге (РПЛ), являясь лучшим бомбардиром клуба. Также он делит первую строчку по голам в лиге с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым (также семь голов). На данный момент рыночная стоимость Глушенкова на Transfermarkt составляет €16 млн.