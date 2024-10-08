Игрок «Спартака» Чернов: «Не один Станкович должен «разносить раздевалку»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал большое интервью «РБК Спорту», в котором рассказал о роли нового тренера Деяна Станковича, восстановлении после травмы и том, чего не хватает команде

Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чернову 28 лет. Является воспитанником московского ЦСКА. До 2019 года он был игроком армейского клуба. Потом выступал за «Урал», «Балтику», «Енисей» и «Крылья Советов», пока в 2022 году не перешел в «Спартак». В составе «красно-белых» он провел 75 игр и забил один мяч. В его активе два Суперкубка России, Кубок России. С 15 лет привлекался в национальную сборную разных возрастов. Чернов является серебряным призером чемпионата Европы (до 19 лет). В составе взрослой сборной России сыграл два матча.

Конкуренция с Абеной и травма

— Как перестать быть «красно-синим» и стать «красно-белым»?

— Время было двигаться дальше, поэтому принял решение, что надо уже уходить, получать игровой опыт и прогрессировать дальше. Спасибо ЦСКА, что воспитали, что столько лет провел в этой команде. Но сейчас я игрок «Спартака».

— Выглядишь очень спокойным парнем. А что тебя выводит из себя?

— Не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например читать о себе ложь. На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было. Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову.

После матча «Спартака» и «Динамо», который прошел 22 сентября, форвард «Динамо» Тюкавин сказал, что в конце встречи специально пошел в зону Даниила Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол. Матч чемпионата завершился со счетом 2:2. После встречи уже в Кубке России, которая закончилась победой «красно‑белых» со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал — покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?»

— Когда ждать возвращения на поле?

— Сейчас делаю все упражнения, все это максимально долго и нудно, но уже не первая травма. В этом вопросе спешить нельзя, надо, чтобы все зажило, максимально хорошо, чтобы потом выйти на свой пик. Планирую восстановиться в середине ноября, если все хорошо будет. Скоро снимок ноги надо будет делать. Если все заживает хорошо, то тогда дадут мне новый специальный сапог, в котором уже можно будет наступать, потому что месяц я вообще не наступал на него.

В начале сентября Чернов получил перелом пятой плюсневой кости. До травмы он регулярно играл за команду на старте сезона.

— Как ты воспринял покупку защитника Миенти Абены?

— Клуб посчитал нужным: у нас чемпионат, Кубок, много игр, наверное, нужна была ротация какая-то. И понимали, что, может быть, не справимся, где-то кто-то подустанет, травмы от этого пойдут. Поэтому дополнительного защитника решили купить. Тем более главный тренер с ним знаком по выступлениям за «Ференцварош», поэтому решил взять.

— Чувствуешь ли ты, что после этой покупки тебе продолжат доверять?

— Мне максимально комфортно. У нас есть капитанский совет, в который я вхожу, поэтому тоже чувствую доверие, его сейчас стало еще больше. Какие-то командные вопросы тоже через меня проходят. И с тренером тоже каждый день на связи, он узнает, как у меня по травме дела. Тоже общаемся с ним, посещаю теоретические занятия с командой. Поэтому можно сказать, я прям очень близко к команде все равно нахожусь. Нет такого, что они отдельно, я отдельно.

Доверие Станковича и темпераменты тренеров

— А ты напрямую спрашивал Станковича, будешь ли ты играть после покупки Абены?

— Таких вопросов вообще не стояло. Наоборот, дополнительный игрок придает больше мотивации. Не в первый раз такое. Такая ситуация была и в ЦСКА, когда передо мной были ребята постарше. После их ухода тоже покупались новые игроки, потом то же самое в «Крыльях Советов» было. Но все равно я там продолжал играть, поэтому никаких проблем с этим нет.

Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Как ты себя чувствуешь в системе игры Станковича, ты понимаешь его требования?

— Наверно, когда он только пришел, то тяжеловато было все понять требования до конца. Так всегда сначала.

— Например?

— Наша игра изменилась, стали более агрессивно играть каждый с каждым по всему полю. Независимо, где твой оппонент находится, ты в любом случае должен был действовать, играть с ним резко. Но потом полегче стало тоже, корректировки внесли. Поэтому перед травмой все максимально комфортно было.

— «Спартак» пытается играть высоко. И игра защитника требует в том числе скорости. Не сказать, что у тебя самая высокая скорость. Как ты смотришь на эту проблему?

— Да это вообще не проблема на самом деле. Можно интеллектом нивелировать то, что я бегаю медленно, условно. Какие-то метры на поле съедать за счет опыта. Когда у тебя очень много игр со всеми соперниками, ты анализируешь, кто быстрее, кто медленнее, с кем играть. У нас тоже не все нападающие в лиге быстрые.

— Деян Станкович выглядит очень харизматичным человеком. Но какой он тренер?

— Очень хороший. Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь [идет] о высоком прессинге. Для такого футбола ты должен быть уверенным в себе, потому что если в игре один в один еще в себя не веришь до конца, то даже нет смысла выходить. Еще мне нравится, что тренер четко говорит, что он хочет от команды. И если что-то не так идет, он тебя просто поменяет на того, кто будет выполнять его требования лучше.

— Получается, раньше в «Спартаке» тренеры не совсем четко доносили свои требования?

— Может быть, они, конечно, думали, что все четко, но все равно часть формулировок были размыты. Вот мне нравилось, как Владимир Слишкович объяснял еще. Ты либо делаешь, как говорят, либо не играешь. Так же со Станковичем. Мы стали больше играть в атаку, где-то меньше у своих ворот стоим охраняем счет. Даже если мы там выигрываем и счет максимально скользкий, то он все равно просит бежать в атаку и гнуть свою линию. Нет такого, чтобы нам говорили играть на результат. Всегда все в атаку. Это подкупает.

— Как реагировала команда на череду нелучших результатов по сравнению с периодами неудач при Абаскале?

— Все воспринимаешь одинаково, хочешь максимально быстро исправить это в следующей игре. Я бы не сказал, что мы плохо играем. Во многих матчах мы заслуживали победы. У нас была серия, когда мы вообще семь игр подряд не пропускали, давно такого не было в этом веке. Ребята комфортно себя чувствовали, были на подъеме. Не верю, что игра с «Динамо» (Махачкала) (1:1) нас как-то подкосила сильно. По крайней мере, мне в это не хочется верить.

— В последние годы у «Спартака» были эмоциональные тренеры — Ваноли, Абаскаль, Станкович. Насколько они импульсивны?

— В целом все тренеры, которые здесь были, были импульсивны — тот же Ваноли, Абаскаль, Станкович. Может быть, меньше, наверно, это Владимира Слишковича касается, потому что, наверно, все-таки у нас уже там как-то в чемпионате особо не ладилось. Мы были на седьмом месте, нас просто надо было немножко разгрузить, плюс фокус у нас на Кубке был. А так не знаю, как-то уже привык к этим импульсивным тренерам. Просто главное, чтобы все было четко. Вот Станкович — человек, который выигрывал Лигу чемпионов. Величина! Такому тренеру больше веришь, когда он что-то говорит. Потому что он испытал на себе то, о чем говорит.

— А у кого лучше получилось успокоить или, наоборот, зарядить?

— Наверно, Слишкович и Станкович. Вот они более или менее похожи. Прям психотип у них один и тот же. Я думаю, что все равно Станкович, наверно, чуть более импульсивный. Но это он, наверное, видит, какие ошибки мы допускаем, которые он не допускал. (Смеется.) Но мы стараемся.

Пример Акинфеева и Игнашевича

— Прошедшая предсезонка тяжело далась? Она была самой непростой в твоей карьере?

— Нет, она не самая тяжелая. Самая тяжелая, наверное, в период ЦСКА была. Тогда, когда мы молодые были, мы очень много бегали, и прям до изнеможения было. Поэтому эти тренировки полегче. Но все равно у кого-то больше через мяч, у кого-то через бег, поэтому трудно сравнивать. Мне, наоборот, нравится, когда тренировки идут через мяч. Так лучше, нежели чем у тебя просто забирают мячи, надеваешь кроссовки и бежишь непонятно куда.

— «Спартак» — один из лидеров РПЛ по владению мячом. Однако иногда команда, владея мячом, не конвертирует это в голы. В чем проблема?

— В целом много команд в матчах против нас отходят к своим воротам. Иногда смотришь, ни с кем — ни с «Краснодаром», ни с ЦСКА — соперники так не обороняются. «Зенит» — понятно. По большей части их соперники тоже отходят, но они взламывают оборону. Поэтому нам нужно лучше взаимодействовать на тренировках, прежде всего находить пути, чтобы мяч до штрафной доходил.

— Это больше от качества игроков или от качества постановки тренером командных действий зависит?

— Я не знаю. Иногда смотришь на «Ахмат». Они у нас не проигрывают уже четыре года. Потом ты смотришь их следующую игру с ЦСКА в первом тайме, и им три забивают, и ты не понимаешь, как это бывает! Шелия против нас тащит все, а потом пропускает в матче против ЦСКА от Файзуллаева. С нами такого никогда не бывает. С нами они вообще насмерть стоят. Поэтому я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. То же самое «Оренбург». Их мы не можем тоже четыре или пять лет обыграть — именно там, у них в Оренбурге. Приезжает «Локомотив», он там по четыре забивает.

— Но ваши соперники иначе играют, тот же ЦСКА, «Локомотив»?

— Можно иногда мяч отдать, чтобы больше свободы появилось.

— Но захочет ли так действовать команда или тренер?

— Почему-то он не отдается просто, он всегда у нас.

«Игроки должны требовать с себя больше»

— Спортивный директор клуба Томаш Амарал говорил, что у «Спартака» хороший состав, который может бороться за чемпионство. Ты с ним согласен?

— Действительно, команда у нас хорошая. Может быть, не играем на 100%, как можем, каждый из нас. От этого и результат, от этого и 8 очков мы уже горим. Но по игре я бы не сказал, что мы сильно уступаем кому-то. И с тем же «Динамо» мы должны были выигрывать, как по мне. Плюс глупейший гол на последних секундах, еще и в большинстве. Это непозволительно для команды, которая ставит самые высокие задачи. Каждый должен с себя чуть побольше спрашивать, выкладываться, от этого результат пойдет. Только так.

— То есть игроки должны больше с себя спрашивать?

— Условно, если они понимают, что это их максимум, они должны делать чуть больше. Я уверен, что у нас все делают все возможное, просто надо чуть-чуть больше, через силу. Пусть я в ЦСКА много не играл, но все равно находился в таком коллективе, где тоже и друг с друга спрашивали, и тоже всякое разное было. Но притом команда постоянно на первых местах была.

— То есть отношение к делу в ЦСКА было другое?

— Нет, просто знаешь вариант, когда Акинфеев мог с Игнашевичем зарубиться даже на поле. Ты просто видишь и понимаешь, что люди уже выиграли. На таком уровне сколько лет отыграли, но все равно хотят побеждать и спрашивают сами с себя. Хотя они могли кинуть все это на молодых и сказать: «Вы там виноваты». Но они спрашивали с себя, и поэтому мы, молодые, к этому тянулись всегда.

— То есть вот этого нерва иногда не хватает сейчас «Спартаку»?

— Не стал бы сравнивать.

— Так что тогда делать?

— Я думаю, что сейчас потихоньку будем выравнивать ситуацию уже и больше как-то спрашивать друг с друга, тем более что у нас две победы подряд. Нужно, чтобы не один человек требовал, а все, даже молодые ребята. Просто зайти в раздевалку, условно, накричать, напихать кому-нибудь было бы хорошо на самом деле.

— Ты приводил в пример Игнашевича и Акинфеева. А ты таким «дядькой» в «Спартаке» можешь стать?

— Да хочется на самом деле ребятам помогать. Понятно, что уже к 30 годам подхожу и уже какой-то опыт за плечами есть, поэтому тоже хочется и делиться им, где-то напихать. К тому же у нас нет такого, нет таких молодых ребят, которые будут огрызаться. Все максимально слушают, поэтому правильные выводы делают.

— Может, не хватает команде дерзости?

— На тренировках вообще нет такого ощущения. Наоборот, все всё умеют, все всё делают. А потом выходим на игру, и случаются обидные результаты. Ты домой приходишь, задаешь себе вопрос: как случилось? Постоянно с женой общаемся тоже. Я и игры пересматриваю всегда, в которых играю и в которых не играю.

— А Станкович разве не кричит? Мне казалось, что человек его типа «разносит раздевалку» после 2:2 в матче с «Динамо».

— Не он один должен «разносить раздевалку». Тренер может разносить, условно, после игры, в перерыве, но на поле все равно ты. Ведешь матч со счетом 2:0, 3:0, и ты уже понимаешь: зачем бежать, прессинговать, если можно спокойно добить свой результат и сэкономить силы на следующую игру. Но если не пропустим и уверенно доведем до победы, то тренер нам слова не скажет.

— Как часто проходят встречи с Амаралом, гендиректором Олегом Малышевым?

— Сейчас очень часто. Раз в месяц стабильно. Просто делимся своими ощущениями, взглядами. У нас спрашивают, как мы смотрим на разные командные вопросы. Все слушают и прислушиваются, думаю, что в этом вопросе вообще у нас все максимально четко.

— А нападающий Виллиан Жозе как тебе?

— У него очень сильные качества есть. Может быть, по «физике» у него немного просадка была. Плюс наш чемпионат более атлетичный в какой-то степени, чем испанский. Там всегда все на мяче, атакуют по пять минут, катают этот мяч. Потом другие по пять минут катают. Может быть, ему в этот момент как-то полегче играть было. Я думаю, его и взяли как игрока, который будет завершать атаки. В плане завершения атак у него вообще проблем нет.

Сборная России и уход Соболева

— Видишь ли ты себя еще в сборной России?

— В сентябре, когда травму получил Игорь Дивеев, в клуб набрали из сборной России, получил приглашение. Мы ехали на МРТ с доктором, и он сказал, что надо было позвонить чуть раньше, чтобы я не тренировался вечером (травму Чернов получил как раз на тренировке. — «РБК Спорт») и сразу поехал в расположение сборной. Но есть как есть. Форму наберу, в целом полная уверенность есть, что можно ехать потом в расположение сборной.

— Ты вошел в капитанский совет клуба. Что вы там решаете?

— Команда может быть чем-то недовольна или чем-то, наоборот, довольна, кто-то из нас подходит к тренеру и доводит до него наше мнение. Иногда подойти и сказать, что у нас что-то не получается, может быть, что-то поменять надо.

— Вопрос Соболева тоже обсуждался на капитанском совете?

— Нет. Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал. Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо — он уже взрослый мальчик. Но видишь, как после его ухода заиграл Манфред Угальде?

— А останься Соболев в «Спартаке», был бы он в порядке?

— Насчет в порядке не знаю, но забивал бы. Иногда он был не совсем в порядке, но все равно забивал. Это его отличительное качество.

— Ты видел «Спартак» Леонида Федуна и остаешься в «Спартаке» ЛУКОЙЛа. Как клуб изменился за эти годы?

— Так я полгода, считай, был в команде при Федуне. Помню, что мы собрались после победы в Кубке, он всех поблагодарил. Но не было такого, что он там уходил, прощался со всеми, по-моему. Это потом просто в одночасье такая новость, что отстраняется от клуба. А потом уже как-то я особо не спрашивал. Это другие ребята с ним больше общались. Мне, честно, не до этого было вообще.

Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Агентское будущее

— Ты говорил, что после карьеры можешь стать футбольным агентом. С чего вдруг вообще это решение?

— Когда ты крутишься в футбольном мире, все равно думаешь, кем будешь — либо агентом, либо тренером каким-то. Но тренерская деятельность мне не близка. Потому что тренерам надо разбирать тренировки, игры. Они не спят, мучаются. Слишком много на них сваливается. А агент, мне кажется, как-то попроще.

— Я правильно понимаю, ты до сих пор с Вадимом Шпиневым работаешь?

— Да.

— Не сочти этот вопрос провокационным, но его клиенты Антон Миранчук, Георгий Джикия только в конце трансферного окна нашли клуб. А Джикия так и не получил контракт от «Спартака» после скандала со Шпиневым. Тебя это не коснется?

— Не думал об этом. У каждого своя история, своя жизнь. Поэтому надеюсь, что она меня не коснется. Хотелось бы, чтобы все было максимально честно, по крайней мере, со всеми, никаких закулисных игр. У нас с Вадимом такие отношения, что в любом случае мы советуемся. Я надеюсь, что таких историй, как с Георгием, не случится.

— Кто для тебя пример в агентском бизнесе?

— Заграничные если только. Жорхе Мендеш, например, который работает с Криштиану Роналду.

— Ты собираешься получать знания в этой области, стажироваться у кого-то?

— Пока вообще не думал об этом. Мне кажется, что я еще очень долго буду играть. Но ближе к окончанию карьеры я вернусь к этому вопросу.

Медийность, благотворительность и траты

— В России крайне мало медийных футболистов. Ты таким готов стать? Тебя не стесняет участие в разных рекламных кампаниях?

— Нет, наоборот, выход какой-то, прикольно. Если бы у меня были варианты, между чем выбирать, тогда это одно. А когда у тебя ничего нет и тебя просто один раз позвали, это другое.

— Недавно твой менеджер Елена Болотова показала благодарственные грамоты из ЛНР и ДНР. Что за история?

— Это от добровольческого корпуса Министерства обороны. В июле месяце семья обратилась.

Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Кому еще помогал?

— Вот так, чтобы семье какой-то, первый раз помог. Если просто посчитать, кому-то деньги переводил на лечение, то три-четыре5 раза было. Но я особо не афишировал.

— Почему?

— Могут написать, мол, я сделал это, чтобы обо мне поговорили. А так просто скинул деньги и помог кому-то. Они если захотят, сами расскажут — и все. А так всегда плюс-минус занимался. Где-то кому-то больше, кому-то меньше скидывал, как начал зарабатывать более или менее хорошие деньги. Еще благотворительному фонду «Спартака». Еще помню, был мальчик из Волжского. Так получилось, что фонд, который им помогал, закрыли. Им сказали, что помогут, но так этого и не произошло. В итоге у наших ребят поспрашивал: «Хотите там поучаствовать?» Кто захотел, помог. Собрали определенную сумму и отправили.

— Сколько в месяц тратишь на жизнь в Москве?

— Очень много трачу.

— Некоторые твои коллеги умудряются в Москве тратить 100 тыс. руб. в месяц.

— Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. (Смеется.) Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит.

— Инвестируешь куда деньги?

— Есть, конечно, люди, которые помогают. Инвестиции в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций.

— Это тебе уже приносит доход какой-то сверх футбола?

— Пока еще все строится. К 2025–2026 годам будет готово, тогда посмотрим, приносит деньги инвестиция или нет. Но пока играешь и есть деньги, то можно их куда-то вкладывать, нежели впустую растрачивать. Потому что карьера закончится, а ты финансово уже привык к образу жизни, когда ты играл.

— Вообще эта история с инвестициями насколько тебе интересна? Все, что связано с бизнесом?

— Я не скажу, что я прям профессионал какой-то. Просто квартиру для себя купил. Надеюсь, что она подрастет потом. Если что-то найдем новое, купим новое, продадим старое. Вот так уже можно что-то делать. Но чтобы я там мониторил каждую секунду, что-то вкидывал в биткоин — такого нет. Все намного проще.

Личная жизнь и Counter Strike

— Сколько лет вы с супругой Алиной вместе?

— С 2012 года. Вообще мы учились в одной школе, потом я уехал в Москву в ЦСКА. Потом мы встретились, уже когда я домой приехал, на первом курсе мы были. И вот с первого курса вместе.

— Столько лет вместе — как это получилось?

— Просто своего человека нашел. Терпение. Конечно, все равно, как у всех, бывают там какие-то трудные моменты, но пытаемся разруливать.

— Как отцовство проходит?

— Сейчас трудновато все равно с этим с костылями, когда не можешь даже погулять с ребенком нормально. А так, конечно, кайфуем. Сейчас малая уже взрослая, с ней намного легче, уже разговаривать пытается, познает мир. Часто в гости приезжают бабушки, дедушки, поэтому у нас с женой получается куда-то вырываться. На Comedy Club сходили, на «Кстати», «Большое шоу», но как зрители. Еще очень понравилось на выступлении у братьев Запашных. Эдгард приглашал. Все три часа прошли на одном дыхании, яркое и классное шоу!

— А хочешь сам участвовать в таких шоу?

— Я на первой секунде сдамся. Там такие ребята. Мы смотрели сезон с Гариком Харламовым, когда он пришел и всех разнес.

— Кто у тебя любимые комики?

— Павел Воля, Гарик Харламов, Сергей Орлов, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев.

— Как выглядит идеальный выходной с семьей?

— Поспать до 11, снять костыли, взять всех своих собак и погулять. Потом поехать куда-нибудь позавтракать с семьей, потом пройтись и с женой сходить в кино. Вечером поиграть с детьми. И где-нибудь между этим всем в Counter Strike одну партию сыграть.

— У вас там секта в «Спартаке» была, я помню. Ты, Михаил Игнатов, Соболев, Руслан Литвинов. Играете?

— Играемся иногда. Много ребят на самом деле.

— У тебя скинов примерно на какую сумму?

— На 150 тыс. руб. где-то. Даже чуть больше, наверно.

— А лучше всех кто в Counter Strike играет?

— Мишаня Игнатов, я, Литвинов. Мы, когда собираемся, плюс-минус все знают, что может кто-нибудь один выйти на первое место. Потом второй плюс-минус рядом. Саня Головин тоже хорошо играет. Он во все игры хорошо играет. И в футбол еще вдобавок играет. Я только по одной игре, у меня времени особо нет. Захожу на полтора-два часа максимум. Две-три игры сыграл — и все, и ушел.