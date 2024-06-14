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Голкипер вылетевшей из Премьер-лиги «Балтики» перешел в «Зенит»

Голкипер вылетевшей из РПЛ «Балтики» Евгений Латышонок перешел в «Зенит»
Евгений Латышонок подписал контракт с петербургским клубом по схеме «4+1»
Евгений Латышонок
Евгений Латышонок (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок перешел в «Зенит». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Соглашение с 25-летним игроком действует по схеме «4+1».

Латышонок, воспитанник «Краснодара», выступал за «Балтику» с 2019 года.

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В прошедшем сезоне голкипер провел 34 матча, восемь раз сыграв на ноль. Он помог «Балтике» дойти до суперфинала Кубка России, где калининградцы уступили «Зениту».

«Балтика» по итогам сезона покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ), «Зенит» стал чемпионом.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Балтика Евгений Латышонок

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