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Поп-ММА промоушен лишили лицензии. Главные скандалы в Hardcore

Федерация бокса России лишила лицензии один из крупнейших поп-ММА промоушенов в стране. В сообщении говорится, что решение было принято из-за массовых нарушений в лиге. Главные скандалы в Hardcore — в материале «РБК Спорт»
Фото: Телеграм-канал Hardcore Fighting
Фото: Телеграм-канал Hardcore Fighting

Один из крупнейших поп-ММА промоушенов в стране Hardcore и боксерский промоушен Hardcore boxing были лишены лицензии. Владельцем организаций является Анатолий Сульянов.

«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — говорится в заявлении Федерации бокса России.

Среди известных бойцов, которые выступали в Hardcore, были Вячеслав Дацик, Александр Емельяненко, который победил 51-летнего Джеффа Монсона. Также в турнире участвовал рэпер Алишер Моргенштерн (внесен в реестр иноагентов), который в 2021 году подписал контракт с промоушеном.

Однако лига известна и своими многочисленными скандалами. Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев выступал за закрытие промоушена. «Я за то, чтобы прикрыть эту лавочку. Молодежь развращается», — заявлял он. Также Федор Емельяненко высказывался против поп-ММА, называя это «дешевым шоу».

На прошлой неделе, 8 октября, сын Рамзана Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни. Ахмат Кадыров, министр спорта республики, призвал чеченцев отказаться от участия в поп-ММА, поскольку это противоречит традициям и «позорит весь мусульманский народ».

«РБК Спорт» собрал главные скандалы, в которых оказался замешан Hardcore.

Национальный конфликт

Джавид Рзаев
Джавид Рзаев
(Фото: djavid_rz / Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России))

На одном из турниров азербайджанский боец Джавид Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и пытался устроить драку.

Глава организации Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, призвав его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился. Позже, 2 июля, Рзаев записал отдельное обращение в Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), в котором объяснил, что не хотел задеть нацию, а слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России.

После скандала с Рзаевым Федерация бокса России временно приостановила лицензию Hardcore FC и дисквалифицировала спортсмена. Также Федерация бокса России сообщила, что обратилась в Генеральную прокуратуру из-за оскорблений на национальной почве.

Бои среди зрителей

На турнире Hardcore MMA в Алма-Ате в мае 2023 года во время паузы после предварительных поединков организаторы провели «бой-минутку» среди зрителей. Участники были выбраны случайным образом. Первый же поединок завершился нокаутом.

Позже стало известно, что победивший фанат оказался мастером спорта по боксу. Зритель ушел с травмой носа.

Массовая драка

На турнире Hardcore Fighting 19 апреля во время боя между Аркадием Осипяном и иранцем Али Хейбати произошла массовая драка. Неустановленные лица прорвались через охрану и избили нескольких человек, в том числе бойцов. По данным лиги, массовую драку организовал боец Наби Набиев, который избивал лежащего на полу Осипяна ногами.

Материалы об участниках массовой драки были переданы в правоохранительные органы. Заявления были написаны на основании ст. 212 («Участие в массовых беспорядках и призывы к их совершению») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

После инцидента Hardcore Fighting также заявила, что реакция организаторов не ограничится отстранением и пожизненным запретом на посещение и участие в мероприятиях промоушена. Лига ужесточила правила посещения мероприятий промоушена.

Боец пнул ринг-герл

На том же турнире с Осипяном Хейбати перед поединком попал в скандал. Когда ринг-герл Мария прошла по клетке с табличкой первого раунда иранский боец пнул ее и сказал, что «90% нормальных людей не одобряют» внешний вид девушки.

Руководство лиги пожизненно отстранило Хейбати от выступлений на Hardcore, а весь гонорар бойца отдал пострадавшей ринг-герл. В лиге отметили, что «подобное маргинальное поведение абсолютно недопустимо по отношению к женщинам».

Сначала Хейбати сказал, что ему не понравился откровенный наряд ринг-герл, и не извинился. Позже иранец все же попросил прощения перед девушкой. Ринг-герл назвала своего обидчика полным неадекватом. По мнению девушки, спортсмен хотел таким образом «хайпануть». «Ощущение, что Али был под какими-то веществами», — добавила она.

Поддельные справки

Анатолий Сульянов
Анатолий Сульянов
(Фото: ТАСС)

В начале сентября Сульянов дал интервью журналистке Ксении Собчак, которая рассказала, что общалась с несколькими бойцами. По словам журналистки, спортсмены дрались в Hardcore по поддельным медицинским справкам. Однако Сульянов заявил, что он не знал об этом, ведь Hardcore вообще не проверяет бойцов перед турнирами.

«Медосвидетельствования они проходят в Федерации бокса России в аккредитованных клиниках. Как правило, это клиника спортивной медицины в «Лужниках». Мы не имеем права допустить или не допустить спортсмена — только если у него нет медицинской спортивной страховки», — сказал он.

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Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) Анатолий Сульянов Джавид Рзаев Hardcore FC Hardcore бокс бои кулачные бои
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