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Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore после скандала

Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore после скандала с Рзаевым
Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев во время турнира назвал «русской свиньей» Артура Кулинского. Федерация бокса России уже его дисквалифицировала, а также обратилась в прокуратуру по факту оскорблений на национальной почве
Фото: Hardcore FC
Фото: Hardcore FC

Федерация бокса России временно приостановила лицензию Hardcore FC после скандала c азербайджанским спортсменом Джавидом Рзаевым, оскорбившим россиянина Артура Кулинского. Об этом сообщается в телеграм-канале федерации.

«Также организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России», — говорится в сообщении.

Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore после скандала
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Инцидент с оскорблением произошел во время последнего турнира по кулачным боям Hardcore, на котором Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После боя азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Кроме того, Рзаев пытался устроить драку. Глава организации Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, призвав его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился.

Позднее Федерация бокса России сообщила, что обратилась в Генеральную прокуратуру из-за оскорблений на национальной почве, а также дисквалифицировала Рзаева.

Сам Рзаев 3 июля записал видео с извинениями, заявив, что «пропустил очень много ударов и был после боя на эмоциях», и пообещав «заслужить прощение своими поступками».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Джавид Рзаев Федерация бокса России Артур Кулинский Hardcore FC кулачные бои смешанные единоборства (ММА)
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Азербайджанский боец ММА Рзаев извинился за фразу «русская свинья»
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