Федерация бокса пожаловалась прокуратуре на оскорбление российского бойца

Азербайджанский боец Джавид Рзаев на турнире Hardcore назвал «русской свиньей» Артура Кулинского. Федерация бокса России дисквалифицировала спортсмена из Азербайджана

Фото: Global Look Press

Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру из-за оскорблений на национальной почве, которые азербайджанский боец Джавид Рзаев адресовал россиянину Артуру Кулинскому на турнире по кулачным боям организации Hardcore. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы», — говорится в сообщении.

Также в федерации отметили, что продолжают проводить проверку в отношении промоутера.

На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и пытался устроить драку.

Глава организации Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, призвав его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился.

Позже 2 июля Рзаев записал отдельное обращение в Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), в котором объяснил, что не хотел задеть нацию, а слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России.