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Федерация бокса пожаловалась прокуратуре на оскорбление российского бойца

Федерация бокса обратилась в прокуратуру из-за оскорбления россиянина Кулинского
Азербайджанский боец Джавид Рзаев на турнире Hardcore назвал «русской свиньей» Артура Кулинского. Федерация бокса России дисквалифицировала спортсмена из Азербайджана
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру из-за оскорблений на национальной почве, которые азербайджанский боец Джавид Рзаев адресовал россиянину Артуру Кулинскому на турнире по кулачным боям организации Hardcore. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы», — говорится в сообщении.

Также в федерации отметили, что продолжают проводить проверку в отношении промоутера.

Федерация бокса расследует инцидент с оскорблением на национальной почве
Спорт
Джавид Рзаев

На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и пытался устроить драку.

Глава организации Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, призвав его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился.

Позже 2 июля Рзаев записал отдельное обращение в Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), в котором объяснил, что не хотел задеть нацию, а слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России.

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Теги
Федерация бокса единоборства смешанные единоборства (ММА)
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