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Спорт ,  
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Дзюба рассказал о бессонной ночи из-за решения перейти в «Акрон»

Дзюба: перед переходом в «Акрон» была бессонная ночь
Форвард признался, что его окружение сочло вариант игры за тольяттинскую команду хорошим, а сам бы он пожалел, если бы отказался. В дебютном матче за «Акрон» Дзюба сделал голевой пас
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Новичок «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не спал всю ночь перед тем, как принять решение о переходе в тольяттинский клуб. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

Дзюба подписал контракт с дебютантом РПЛ 12 сентября, в последний день трансферного окна. Соглашение рассчитано до конца сезона. Дзюба в прошлом сезоне выступал за «Локомотив», из которого ушел свободным агентом.

«Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший», — сказал Дзюба.

Он отметил, что сам бы пожалел, если бы «отказался пошуметь в лиге».

Дзюба сделал голевой пас в дебютном матче за «Акрон»
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Акрон»

Дзюба дебютировал за «Акрон» в воскресенье в матче против «Химок» (3:0) и отметился голевой передачей.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после победы заявил, что на месте Дзюбы в этом эпизоде «девять нападающих из десяти пробили бы по воротам».

Тольяттинский клуб был создан в 2018 году и проводит первый сезон в РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Артём Дзюба ФК Акрон

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