Дзюба рассказал о бессонной ночи из-за решения перейти в «Акрон»
Новичок «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не спал всю ночь перед тем, как принять решение о переходе в тольяттинский клуб. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».
Дзюба подписал контракт с дебютантом РПЛ 12 сентября, в последний день трансферного окна. Соглашение рассчитано до конца сезона. Дзюба в прошлом сезоне выступал за «Локомотив», из которого ушел свободным агентом.
«Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший», — сказал Дзюба.
Он отметил, что сам бы пожалел, если бы «отказался пошуметь в лиге».
Дзюба дебютировал за «Акрон» в воскресенье в матче против «Химок» (3:0) и отметился голевой передачей.
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после победы заявил, что на месте Дзюбы в этом эпизоде «девять нападающих из десяти пробили бы по воротам».
Тольяттинский клуб был создан в 2018 году и проводит первый сезон в РПЛ.
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