Дзюба сделал голевой пас в дебютном матче за «Акрон»
Тольяттинский «Акрон» разгромил «Химки» в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Самаре завершился со счетом 3:0. Голы забили Солтмурад Бакаев (38-я минута) и Стефан Лончар (44-я), которые также записали на свой счет по результативной передаче, и Владимир Хубулов (92).
На 64-й минуте на замену вышел новичок «Акрона» Артем Дзюба, подписавший контракт с командой 12 сентября. Он поучаствовал в третьем голе своей команды.
«Акрон» одержал вторую победу в чемпионате и поднялся на десятое место, набрав восемь очков.
У «Химок» пятиматчевая безвыигрышная серия и 14-е место (6 очков).
В следующем туре «Акрон» 21 сентября примет «Краснодар», а «Химки» 22 сентября сыграют дома с «Оренбургом».
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