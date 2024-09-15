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Дзюба сделал голевой пас в дебютном матче за «Акрон»

Дзюба дебютировал за «Акрон» с голевой передачей в победном матче с «Химками»
Матч завершился со счетом 3:0. Артем Дзюба вышел на замену во втором тайме и сделал голевой пас
Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»
Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» разгромил «Химки» в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Самаре завершился со счетом 3:0. Голы забили Солтмурад Бакаев (38-я минута) и Стефан Лончар (44-я), которые также записали на свой счет по результативной передаче, и Владимир Хубулов (92).

На 64-й минуте на замену вышел новичок «Акрона» Артем Дзюба, подписавший контракт с командой 12 сентября. Он поучаствовал в третьем голе своей команды.

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«Акрон» одержал вторую победу в чемпионате и поднялся на десятое место, набрав восемь очков.

У «Химок» пятиматчевая безвыигрышная серия и 14-е место (6 очков).

В следующем туре «Акрон» 21 сентября примет «Краснодар», а «Химки» 22 сентября сыграют дома с «Оренбургом».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Химки Артём Дзюба

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