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Футболист сборной Египта под наркотиками насмерть сбил полицейского

Футболист сборной Египта Фатух под наркотиками насмерть сбил полицейского
Ахмед Фатух, с 2019 года игравший за сборную Египта, подозревается в неумышленном убийстве — в воскресенье утром он превысил скорость и сбил 53-летнего полицейского
Ахмед Фатух (слева)
Ахмед Фатух (слева) (Фото: XinHua)

Защитник «Замалека» и сборной Египта Ахмед Фатух арестован за смертельное ДТП, в котором погиб полицейский, сообщает газета Ahram.

Утром в воскресенье, 11 августа, футболист на своей машине совершил наезд на 53-летнего мужчину на дороге на севере страны.

Тесты показали, что Фатух был в состоянии наркотического опьянения.

В прокуратуре также заявили, что он превысил скорость.

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Дело 26-летнего футболиста передано в уголовный суд, ему предъявят обвинения в непредумышленном убийстве.

Фатух провел 28 матчей за сборную Египта с 2019 года и забил один гол.

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