Футболист сборной Египта под наркотиками насмерть сбил полицейского
Защитник «Замалека» и сборной Египта Ахмед Фатух арестован за смертельное ДТП, в котором погиб полицейский, сообщает газета Ahram.
Утром в воскресенье, 11 августа, футболист на своей машине совершил наезд на 53-летнего мужчину на дороге на севере страны.
Тесты показали, что Фатух был в состоянии наркотического опьянения.
В прокуратуре также заявили, что он превысил скорость.
Дело 26-летнего футболиста передано в уголовный суд, ему предъявят обвинения в непредумышленном убийстве.
Фатух провел 28 матчей за сборную Египта с 2019 года и забил один гол.
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