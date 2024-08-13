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В ДНР в результате ДТП погибла 17-летняя российская велогонщица

В ДНР в результате ДТП погибла 17-летняя российская велогонщица Самойлович
Дарина Самойлович была победительницей и призером республиканских и всероссийских соревнований
Дарина Самойлович
Дарина Самойлович (Фото: телеграм-канал Юрия Мартынова)

Российская велогонщица Дарина Самойлович скончалась в результате ДТП в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

«Несмотря на все усилия медиков, юная велосипедистка, получившая вчера тяжелейшие травмы в результате аварии, скончалась. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Дарины, родителям душевных сил и крепости духа пережить это горе», — написал Мартынов.

Он отметил, что 17-летняя Самойлович была победительницей и призером республиканских и всероссийских соревнований, лидером сборной ДНР.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) также выразила соболезнования в связи с гибелью Самойлович.

Инцидент произошел 12 августа. Грузовик столкнулся с колонной велосипедистов под Донецком, два ребенка попали в больницу, сообщило следственное управление Следственного комитета по ДНР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Иван Витченко Иван Витченко
велоспорт ДТП ДНР
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