В ДНР в результате ДТП погибла 17-летняя российская велогонщица
Российская велогонщица Дарина Самойлович скончалась в результате ДТП в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.
«Несмотря на все усилия медиков, юная велосипедистка, получившая вчера тяжелейшие травмы в результате аварии, скончалась. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Дарины, родителям душевных сил и крепости духа пережить это горе», — написал Мартынов.
Он отметил, что 17-летняя Самойлович была победительницей и призером республиканских и всероссийских соревнований, лидером сборной ДНР.
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) также выразила соболезнования в связи с гибелью Самойлович.
Инцидент произошел 12 августа. Грузовик столкнулся с колонной велосипедистов под Донецком, два ребенка попали в больницу, сообщило следственное управление Следственного комитета по ДНР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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