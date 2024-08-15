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РФС оштрафовал игрока и президента 2DROTS на ₽530 тыс. за матч Кубка

РФС оштрафовал игрока и президента 2DROTS на ₽530 тыс. за матч Кубка России
Владислав Ослоновский после победы над «Строгино» назвал соперников «отбросами», а президент клуба Никита Панасюк настраивал команду на игру с использованием ненормативной лексики
Фото: vk.com/fc_strogino
Фото: vk.com/fc_strogino

Игрок 2DROTS Владислав Ослоновский и президент медиафутбольного клуба Никита Панасюк оштрафованы на 250 тыс. руб. каждый по итогам матча Кубка России со «Строгино». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.

Матч первого раунда «пути регионов» Кубка прошел 30 июля и завершился со счетом 1:0 в пользу 2DROTS. «Строгино» играет во Второй лиге (третий дивизион).

По словам Григорьянца, Ослоновский очень оскорбительно высказался о сопернике после матча. «В его речи было слово «отбросы», — отметил он.

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Панасюку выписали штраф за ненормативную лексику в речи перед командой перед началом матча. Также его дополнительно оштрафовали на 30 тыс. руб. за неявку на заседание КДК.

В этом сезоне Кубка России стартовали 13 любительских клубов, в том числе медиафутбольные Broke Boys, «Амкал» и 2DROTS.

2DROTS во втором раунде «пути регионов» сыграет с костромским «Спартаком», также выступающим во Второй лиге.

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