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2DROTS победил профессиональный клуб в первом раунде Кубка России

2DROTS победил «Строгино» в первом раунде Кубка России, забив на 92-й минуте
Двукратный чемпион Медиалиги в 1/256 финала обыграл «Строгино», который выступает во Второй лиге, со счетом 1:0
Игроки 2DROTS
Игроки 2DROTS (Фото: телеграм-канал 2DROTS)

Медийный футбольный клуб 2DROTS в матче первого раунда (1/256 финала) Кубка России обыграл «Строгино» со счетом 1:0. Игра состоялась на стадионе «Москвич» в Москве.

Гол забил Антон Терехов в компенсированное ко второму тайму время (90+2).

«Строгино» выступает во Второй лиге.

В 1/128 финала 2DROTS встретится с другим клубом Второй лиги — костромским «Спартаком».

В Кубке России уже третий сезон подряд выступают медийные клубы. В этом сезоне это 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys.

В прошлом розыгрыше Кубка приняли участие три клуба Медиалиги — «Родина Медиа» и «Амкал» вылетели, соответственно, в первом и втором раундах, а 2DROTS дошел до 1/32 финала.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу 2DROTS Медиалига
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