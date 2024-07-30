2DROTS победил профессиональный клуб в первом раунде Кубка России
Медийный футбольный клуб 2DROTS в матче первого раунда (1/256 финала) Кубка России обыграл «Строгино» со счетом 1:0. Игра состоялась на стадионе «Москвич» в Москве.
Гол забил Антон Терехов в компенсированное ко второму тайму время (90+2).
«Строгино» выступает во Второй лиге.
В 1/128 финала 2DROTS встретится с другим клубом Второй лиги — костромским «Спартаком».
В Кубке России уже третий сезон подряд выступают медийные клубы. В этом сезоне это 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys.
В прошлом розыгрыше Кубка приняли участие три клуба Медиалиги — «Родина Медиа» и «Амкал» вылетели, соответственно, в первом и втором раундах, а 2DROTS дошел до 1/32 финала.
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