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В новом розыгрыше Кубка России сыграет ZOV и еще 12 любительских клубов

РФС: в новом розыгрыше Кубка России сыграет ZOV и еще 12 любительских клубов
Всего в турнире примут участие 107 команд, в том числе 13 любительских. Формат Кубка будет таким же, как и два предыдущих сезона — «путь РПЛ» и «путь регионов»

13 любительских команд примут участие в розыгрыше Кубка России по футболу в новом сезоне, сообщила пресс-служба турнира.

Среди них медиафутбольные Broke Boys, «Амкал» и 2DROTS, а также не имеющие профессионального статуса «Череповец‑СШОР Витязь», димитровградский «Оргэнергострой», петербугские «СШОР 1 — Кристалл Константиновское» и «Кировец‑Восхождение», «Ленинградец» (Ленинградская область), «Псков», «Ильпар» (Пермский край), владивостокский «Анри», барнаульский «Темп» и московский ZOV.

Фото: Телеграм-канал Кубка России
Фото: Телеграм-канал Кубка России

Клубы Медиалиги 2DROTS и Broke Boys сыграют в Кубке России
Спорт
Фото:Pavel Kashaev / Global Look Press

Всего в турнире выступят 107 команд, в том числе 16 клубов РПЛ.

Розыгрыш Кубка стартует 23 июля, турнир пройдет с разделением клубов на «путь РПЛ» и «путь регионов», как в предыдущих двух сезонах.

В прошлом сезоне в турнире победил петербургский «Зенит».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу 2DROTS ФК Амкал
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