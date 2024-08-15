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Карпин и Станкович получили первые штрафы в новом сезоне РПЛ

КДК РФС впервые в сезоне оштрафовал Станковича и Карпина за матчи РПЛ
Обоих тренеров наказали на 10 тыс. руб. за выход за пределы технической зоны в матчах четвертого тура РПЛ. Неделю назад тренер «Спартака» получил аналогичный штраф за матч Кубка России с «Динамо»
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главные тренеры «Спартака» и «Ростова» Деян Станкович и Валерий Карпин заработали первые штрафы в размере 10 тыс. руб. в новом сезоне РПЛ за выход за пределы технической зоны во время матчей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.

Карпин оштрафован после матча с казанским «Рубином» (1:1), Станкович — за игру с грозненским «Ахматом» (0:0).

Григорьянц отметил, что Станковича ранее уже наказывали за аналогичное нарушение в Кубке России. Серб получил штраф 10 тыс. руб. по итогам матча против «Динамо» (3:0) 31 июля.

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Станкович возглавил «Спартак» в межсезонье.

«Красно-белые» после четырех туров идут на пятом месте в РПЛ, «Ростов» — девятый.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Деян Станкович Валерий Карпин
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