Карпин и Станкович получили первые штрафы в новом сезоне РПЛ
Главные тренеры «Спартака» и «Ростова» Деян Станкович и Валерий Карпин заработали первые штрафы в размере 10 тыс. руб. в новом сезоне РПЛ за выход за пределы технической зоны во время матчей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.
Карпин оштрафован после матча с казанским «Рубином» (1:1), Станкович — за игру с грозненским «Ахматом» (0:0).
Григорьянц отметил, что Станковича ранее уже наказывали за аналогичное нарушение в Кубке России. Серб получил штраф 10 тыс. руб. по итогам матча против «Динамо» (3:0) 31 июля.
Станкович возглавил «Спартак» в межсезонье.
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