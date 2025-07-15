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Спорт ,  
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FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики пересмотрела некоторые условия получения нейтрального статуса, благодаря чему российские спортсмены смогут повторно подавать ранее отклоненные заявки
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала пересмотренные правила для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Среди запретных пунктов теперь отдельно прописана демонстрация георгиевской ленты.

Запрет вступает в силу с 9 июля, даты принятия новых правил. Демонстрация георгиевской ленты до этой даты, таким образом, не является нарушением. Также российским гимнастам запрещено показывать символы «Z» и «V».

Из критериев были удалены запрет на командные соревнования и запрет на какие-либо ассоциации с национальными флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии (но их нельзя демонстрировать на соревнованиях). Что касается связей с вооруженными силами и МВД России и Белоруссии, то теперь под запрет попадают только прямая работа в этих структурах.

На прошлой неделе FIG сообщила, что разрешила российским и белорусским спортсменам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года. В начале марта FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.

Но уже в апреле все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам». В частности, в допуске было отказано лидеру сборной России по художественной гимнастике Лале Крамаренко, а также нескольким лидерам команды по спортивной гимнастике.

11 июня Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о возвращении российских гимнастов на международные турниры.

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Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика художественная гимнастика нейтральный статус георгиевская лента
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