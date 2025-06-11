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Спорт ,  
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Федерация гимнастики России сообщила о возвращении на международную арену

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о допуске россиян на международные турниры в нейтральном статусе, но российская сторона отказалась от участия
Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика (Фото: ТАСС/ EPA)

Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила на официальном сайте организации о возвращении российских гимнастов на международные турниры.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о допуске россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

Однако в апреле все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам». В частности, в допуске было отказано лидеру сборной России по художественной гимнастике Лале Крамаренко, а также лидерам команды по спортивной гимнастике.

В среду, 11 июня, Федерация гимнастики России сообщила, что россияне выступят на этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии, Франции, которые пройдут с июня по октябрь.

Также россияне планируют выступить в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде (2–10 ноября) и первенстве мира (10–17 ноября).

В спортивной гимнастике направлена заявка для участия российских спортсменов в Кубке претендентов-2025 в Париже (13–14 сентября). 

Также россияне вошли в состав судей ряда международных турниров.

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Руслан Алиев
Федерация гимнастики России художественная гимнастика спортивная гимнастика гимнастика прыжки на батуте
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