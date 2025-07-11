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Спорт ,  
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FIG разрешила россиянам повторно подавать заявки на нейтральный статус

Российским гимнастам разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус
На заседании исполкома FIG были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, благодаря чему российские спортсмены смогут повторно подавать ранее отклоненные заявки на получение нейтрального статуса
Лала Крамаренко
Лала Крамаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте FIG.

Такое решение было принято на заседании исполкома FIG в Лозанне.

В FIG сообщили, что были пересмотрены правила получения нейтрального статуса. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции. При этом не уточняется, какие конкретно изменения были внесены. «После этих изменений был создан механизм, который позволяет повторно подавать ранее отклоненные заявки в соответствии с обновленным правилами, что повышает справедливость и прозрачность процедуры», — добавили в FIG.

Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года. В начале марта FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.

Но уже в апреле все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам». В частности, в допуске было отказано лидеру сборной России по художественной гимнастике Лале Крамаренко, а также нескольким лидерам команды по спортивной гимнастике.

11 июня Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о возвращении российских гимнастов на международные турниры.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика спортивная гимнастика нейтральный статус
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