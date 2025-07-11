FIG разрешила россиянам повторно подавать заявки на нейтральный статус
Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте FIG.
Такое решение было принято на заседании исполкома FIG в Лозанне.
В FIG сообщили, что были пересмотрены правила получения нейтрального статуса. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции. При этом не уточняется, какие конкретно изменения были внесены. «После этих изменений был создан механизм, который позволяет повторно подавать ранее отклоненные заявки в соответствии с обновленным правилами, что повышает справедливость и прозрачность процедуры», — добавили в FIG.
Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года. В начале марта FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.
Но уже в апреле все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам». В частности, в допуске было отказано лидеру сборной России по художественной гимнастике Лале Крамаренко, а также нескольким лидерам команды по спортивной гимнастике.
11 июня Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о возвращении российских гимнастов на международные турниры.
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