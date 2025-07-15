Футболист ЦСКА рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо

Кирилл Глебов отметил, что с приходом швейцарца Фабио Челестини многие правила в команде ужесточились

Фабио Челестини (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Многие правила в ЦСКА в приходом нового главного тренера Фабио Челестини ужесточились, рассказал «Матч ТВ» полузащитник московского клуба Кирилл Глебов.

«Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть», — сказал Глебов.

По словам футболиста, он надеется, что эти правила принесут команде пользу.

Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.

12 июля ЦСКА завоевал первый трофей с новым тренером, обыграв в матче за Суперкубок России «Краснодар» (1:0).