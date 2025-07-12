ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России
Футболисты московского ЦСКА обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Единственный гол забил Игорь Дивеев (48-я минута).
На 89-й минуте красную карточку за пощечину сопернику получил форвард «Краснодара» Мозес Кобнан.
ЦСКА в 13-й раз играл в матче за Суперкубок России, армейцы выиграли свой восьмой трофей. Рекорд по числу побед удерживает петербургский «Зенит» (девять).
«Краснодар» боролся за трофей во второй раз, в прошлом году краснодарская команда в Волгограде уступила «Зениту» (2:4).
ЦСКА выиграл первый трофей с новым тренером. 20 июня команду возглавил швейцарец Фабио Челестини.
«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, ЦСКА — «Фонбет» — Кубок России.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Краснодар» 20 июля сыграет в Казани с «Пари НН», а ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Оренбургом».
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