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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

Встреча завершилась со счетом 1:0. «Армейцы» выиграли восьмой Суперкубок в своей истории, рекорд по числу побед удерживает «Зенит» — девять
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Единственный гол забил Игорь Дивеев (48-я минута).

На 89-й минуте красную карточку за пощечину сопернику получил форвард «Краснодара» Мозес Кобнан.

ЦСКА в 13-й раз играл в матче за Суперкубок России, армейцы выиграли свой восьмой трофей. Рекорд по числу побед удерживает петербургский «Зенит» (девять).

«Краснодар» боролся за трофей во второй раз, в прошлом году краснодарская команда в Волгограде уступила «Зениту» (2:4).

ЦСКА выиграл первый трофей с новым тренером. 20 июня команду возглавил швейцарец Фабио Челестини.

«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, ЦСКА — «Фонбет» — Кубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Краснодар» 20 июля сыграет в Казани с «Пари НН», а ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Оренбургом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Суперкубок ФК ЦСКА ФК Краснодар Фабио Челестини
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