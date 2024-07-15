Китайским пловцам устроят усиленную проверку на допинг перед Олимпиадой

Китайских пловцов проверят на допинг по восемь раз перед Олимпиадой в Париже

В состав сборной Китая на Олимпиаду в Париже попали 11 из 23 пловцов, сдавших положительные тесты на триметазидин в 2021 году. Каждый из них сдаст минимум восемь тестов перед Олимпиадой

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Китайские пловцы перед Олимпиадой в Париже будут протестированы на допинг как минимум восемь раз, сообщает Би-би-си со ссылкой на отчет международной федерации (World Aquatics).

Спортсменов протестируют в два раза чаще, чем представителей других сборных, при этом будут приложены все усилия, чтобы эти тесты брали и анализировали агентства вне Китая.

В составе китайской сборной будут 11 пловцов из 23, сдавших положительные допинг-тесты на триметазидин перед Играми в Токио, но избежавших отстранения.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не стало наказывать спортсменов, сославшись на случайное попадание препарата в их организмы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало оспаривать вердикт CHINADA из-за отсутствия перспектив дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Несколько пойманных на триметазидине спортсменов выиграли в Токио медали, в том числе три золота.

О положительных пробах спортсменов стало известно только в апреле 2024 года после публикации The New York. После этого между WADA и Антидопинговым агентством США (USADA) начался конфликт со взаимными публичными обвинениями в плохой работе, а исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки вызвали для дачи показаний в рамках начатого в США федерального расследования.

За WADA заступились МОК и Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF), которая допустила, что США теперь будет сложнее получить международные турниры из-за экстерриториального расследования по китайским спортсменам.