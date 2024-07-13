Американцам пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов

В США начали федеральное расследование из-за скандала с допингом у китайских пловцов, которых WADA не наказало и допустило на Игры в Токио. В ASOIF заявили, что США подрывают независимость WADA и создают риски для всех спортсменов

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Международные спортивные федерации могут задуматься о рисках, связанных с проведением своих соревнований в США, из-за начатого в стране расследования по допинг-скандалу с 23 китайскими пловцами. Об этом говорится в заявлении Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

В ASOIF отметили, что позиция США угрожает подорвать независимость Всемирного антидопингового агентства (WADA) и доверие к автономии спортивных правил.

«Экстерриториальное расследование США поднимает вопросы о личной безопасности спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций», — говорится в заявлении.

4 июля Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что ее исполнительного директора Брента Новцки вызвали для дачи показаний в рамках начатого в США федерального расследования по делу китайских пловцов, которые избежали наказания за положительные тесты на триметазидин и были допущены к Играм в Токио.

В WADA по этому поводу заявляли, что не стали оспаривать решение китайского агентства (CHINADA) о том, что допинг попал в организм пловцов в результате бытового загрязнения в отеле.

Из-за этой ситуации между американцами и (WADA) начался конфликт, при этом глава агентства Витольд Банька отказался ехать на слушания в конгресс, а глава USADA Трэвис Тайгарт заявил о сокращении финансирования WADA на 2025 год и пообещал, что это не последний шаг.

Допущенные к Играм в Токио китайские пловцы выиграли несколько медалей, в том числе три золота. 11 из них выступят на Олимпиаде в Пекине.