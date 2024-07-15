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Евро-2024 ,  
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Карл III обратился к сборной Англии после поражения в финале Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Король Великобритании призвал футболистов «держать головы высоко» и отметил, что выход в финал чемпионата Европы сам по себе является большим достижением
Фото: Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images
Фото: Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images

Король Великобритании Карл III поддержал сборную Англии по футболу после поражения от Испании в финальном матче чемпионата Европы 2024 года.

«Хотя победа и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и призываем вас держать головы высоко. Все, кто участвовал в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, в какое отчаяние может привести такой результат, когда награда была так близка, и присоединятся ко мне, чтобы выразить искреннее сожаление, даже когда мы поздравляем Испанию», — говорится в письме Карла III, опубликованном в аккаунте королевской семьи в соцсети Х.

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Фото: Dan Mullan / Getty Images

По словам Карла III, выход в финал чемпионата Европы сам по себе является действительно большим достижением. «Достижением, которое приносит с собой гордость нации, которая будет продолжать болеть за сборную сегодня, и во многих триумфах, которые я не сомневаюсь, впереди», — добавил король.

Также к сборной в соцсети Х обратился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Сборная Англии, вы заставили свою страну гордиться вами. Поздравляем Испанию» — написал Стармер.

«Сегодня этому просто не суждено было случится. Но мы все еще гордимся сборной Англии», — написал принц Уильям, который посетил финальный матч в Берлине.

Сборная Англии проиграла команде Испании со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 86-й минуте.

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Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

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