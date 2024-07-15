Тренер сборной Англии признал превосходство Испании на Евро
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что гордится своими игроками по итогам чемпионата Европы 2024 года. Слова тренера приводит сайт УЕФА.
Сборная Англии проиграла Испании в финале со счетом 1:2.
«Думаю, что Испания была лучшей командой на турнире. Я крайне огорчен за моих игроков. Онм были просто невероятными, я так горжусь тем, что они сделали. Нам просто немного не хватило», — сказал Саутгейт.
Англичане сравняли счет на 73-й минуте, но пропустили на 86-й. «Еще до гола Палмера у нас был небольшой импульс в игре. У нас также был отличный шанс сравнять счет в конце. Но, если смотреть на все 90 минут, не уверен, что мы сделали достаточно для победы», — отметил Саутгейт.
На Евро-2020 англичане также дошли до решающего матча, но уступили Италии в серии пенальти. 53-летний Саутгейт — первый тренер в истории, проигравший два финала Евро.
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