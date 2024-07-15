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Евро-2024 ,  
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Тренер сборной Англии признал превосходство Испании на Евро

Саутгейт: Испания была лучшей командой на Евро, но я горжусь своими игроками
Сюжет
Евро-2024
Гарет Саутгейт отметил, что сборная Испании была лучшей командой на чемпионате Европы. Также он заявил, что гордится своими игроками
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что гордится своими игроками по итогам чемпионата Европы 2024 года. Слова тренера приводит сайт УЕФА.

Сборная Англии проиграла Испании в финале со счетом 1:2.

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Фото:Dan Mullan / Getty Images

«Думаю, что Испания была лучшей командой на турнире. Я крайне огорчен за моих игроков. Онм были просто невероятными, я так горжусь тем, что они сделали. Нам просто немного не хватило», — сказал Саутгейт.

Англичане сравняли счет на 73-й минуте, но пропустили на 86-й. «Еще до гола Палмера у нас был небольшой импульс в игре. У нас также был отличный шанс сравнять счет в конце. Но, если смотреть на все 90 минут, не уверен, что мы сделали достаточно для победы», — отметил Саутгейт.

На Евро-2020 англичане также дошли до решающего матча, но уступили Италии в серии пенальти. 53-летний Саутгейт — первый тренер в истории, проигравший два финала Евро.

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