Месси заявил, что выступает на своем последнем Кубке Америки
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет для него последним в карьере.
Кубок Америки стартовал в США в ночь на 21 июня. Аргентина в первом матче обыграла Канаду со счетом 2:0. 36-летний Месси стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей на турнире (35), он также теперь первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки.
«Да, это мой последний Кубок Америки», — цитирует Месси RMC Sports.
На вопрос о возможном участие в чемпионате мира 2026 года Месси ответил: «Все будет зависеть от того, как пойдут дела, нужно действовать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо».
Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года.
Аргентинцы победили на прошлом Кубке Америки в 2021 году, для Месси это тогда был первый крупный трофей со сборной.
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