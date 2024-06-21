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Спорт ,  
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Месси заявил, что выступает на своем последнем Кубке Америки

Лионель Месси заявил, что выступает на своем последнем Кубке Америки в карьере
Лидер сборной Аргентины сыграл уже на семи Кубках Америки и стал рекордсменом по количеству матчей на турнире
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет для него последним в карьере.

Кубок Америки стартовал в США в ночь на 21 июня. Аргентина в первом матче обыграла Канаду со счетом 2:0. 36-летний Месси стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей на турнире (35), он также теперь первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки.

«Да, это мой последний Кубок Америки», — цитирует Месси RMC Sports.

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Лионель Месси

На вопрос о возможном участие в чемпионате мира 2026 года Месси ответил: «Все будет зависеть от того, как пойдут дела, нужно действовать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо».

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года.

Аргентинцы победили на прошлом Кубке Америки в 2021 году, для Месси это тогда был первый крупный трофей со сборной.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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