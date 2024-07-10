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Главе футбола Аргентины на полуфинале Кубка Америки весь матч утирали лоб

Во время матча между сборными Аргентины и Канады температура превышала 27 градусов, а влажность — 80%. После игры Лионель Месси пожаловался на жару
Клаудио Тапиа
Клаудио Тапиа (Фото: Global Look Press)

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа присутствовал на полуфинале Кубка Америки со сборной Канады (2:0) вместе с мужчиной, который на протяжении всего матча протирал ему пот с головы.

Сборная Аргентины по футболу обыграла Канаду со счетом 2:0 в полуфинальном матче Кубка Америки и вышла в финал турнира. Встреча состоялась в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Во время матча температура превышала 27 градусов, влажность — 80%.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинала пожаловался на жару и плохие поля на Кубке Америки. «Нынешний розыгрыш Кубка Америки очень сложный. Высокая конкуренция, плохие поля, чрезмерная жара», — отметил Месси.

В матче второго тура группового раунда Кубка Америки между сборными Канады и Перу судья из-за теплового удара потерял сознание. Матч проходил в Канзас-Сити (штат Канзас), температура достигала 28 градусов.

Кубок Америки во второй раз проходит в США. Турнир является континентальным первенством среди южноамериканских сборных. Но с 1993 года для участия стали приглашаться команды из Северной и Центральной Америки, а также Азии. В 2024-м приглашение получили рекордное количество команд — пять.

США вместе с Мексикой и Канадой летом 2026 года примут чемпионат мира по футболу. В Штатах матчи будут проходить на стадионах, на которых сейчас проводится Кубок Америки

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Альвина Цаканян
Футбол сборная Аргентины по футболу Кубок Америки по футболу
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