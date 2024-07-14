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Два футболиста российских клубов завоевали бронзу Кубка Америки

Бронзовым призером в составе Уругвая стали два защитники Лукас Оласа («Краснодар») и Николас Маричаль («Динамо»)
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Уругвая обыграла команду Канады в матче за третье место Кубка Америки по футболу, который проходит в США.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, серия пенальти со счетом 4:3 в пользу уругвайцев.

В сборной Уругвая отличились Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2), у Канады — Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80).

Бронзовым призером в составе Уругвая стали два футболиста клубов РПЛ — защитники Лукас Оласа («Краснодар») и Николас Маричаль («Динамо»).

Сборная Уругвая является 15-кратным победителем Кубка Америки, последний титул команда завоевала 2011 году. После этого команда ни разу не входила в призовую тройку крупных турниров. Сборная Канады впервые принимала участие в Кубке Америки.

В финальном матче, который пройдет в ночь на 15 июля по московскому времени, действующий победитель турнира сборная Аргентины сыграет против команды Колумбии.

В финале сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии. Матч пройдет 15 июля в 3:00 мск.

Аргентина является действующим победителем турнира и 15-кратным обладателем Кубка Америки. Колумбия впервые с 2001 года вышла в финал, когда завоевала единственный трофей в истории. В составе Колумбии выступает два игрока РПЛ — полузащитники Вильмар Барриос («Зенит») и Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Кубок Америки во второй раз проходит в США. Турнир является континентальным первенством среди южноамериканских сборных. Но с 1993 года для участия стали приглашаться команды из Северной и Центральной Америки, а также Азии. В 2024-м приглашение получили рекордное количество команд — пять.

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Руслан Алиев
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