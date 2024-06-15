В «Локомотиве» объяснили причину отказа от Дзюбы отсутствием мотивации

Дзюбе не нравилось в «Локомотиве» из-за отсутствия игрового времени, сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных

Артем Дзюба (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал отсутствие мотивации причиной расставания команды с нападающим Артемом Дзюбой. Нагорных цитирует «РБ Спорт».

«Я не присутствовал при их разговорах, поэтому могу судить только по каким-то косвенным источникам, — отметил Нагорных. — Могу сделать вывод, что игроку не нравится, когда он не получает достаточно игрового времени».

«Артему нужна постоянная мотивация, — считает председатель совета директоров «Локомотива». — Может быть, то, что «Локомотив» не предложил ему новый контракт, послужит для него очередной мотивацией. Уверен, мы Артема еще увидим. Он далеко не сказал своего последнего футбольного слова».

Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения сезона. Позднее Дзюба опубликовал фотографию из Шанхая, где базируется футбольный клуб Леонида Слуцкого.

В нынешнем сезоне в 24 матчах Дзюба записал на свой счет четыре гола и три передачи. В весенней части сезона он практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 161 гол. Ранее он также выступал за московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка. В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).