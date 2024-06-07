Артем Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Леонида Слуцкого

Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого

Покинувший «Локомотив» футболист выложил фото местной телебашни «Восточная жемчужина». Слуцкий, давний друг Дзюбы, сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа»

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из Шанхая.

35-летний форвард выложил фото местной телебашни «Восточная жемчужина».

В этом городе базируется «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, давний друг Дзюбы.

«Локомотив» 29 мая объявил об уходе Дзюбы. Клуб не стал продлевать контракт с нападающим, он ушел из команды на правах свободного агента.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка в составе «Зенита». С «Ростовом» он также выиграл Кубок России.

В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).