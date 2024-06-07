 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого

Артем Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Леонида Слуцкого
Покинувший «Локомотив» футболист выложил фото местной телебашни «Восточная жемчужина». Слуцкий, давний друг Дзюбы, сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа»
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из Шанхая.

35-летний форвард выложил фото местной телебашни «Восточная жемчужина».

В этом городе базируется «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, давний друг Дзюбы.

«Локомотив» расстался с Дзюбой
Спорт
Артем Дзюба

«Локомотив» 29 мая объявил об уходе Дзюбы. Клуб не стал продлевать контракт с нападающим, он ушел из команды на правах свободного агента.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка в составе «Зенита». С «Ростовом» он также выиграл Кубок России.

В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Футбол Артём Дзюба Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
Материалы по теме
Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ
Спорт
Дзюба заявил о «новой главе впереди» после ухода из «Локомотива»
Спорт
Агент заявил, что Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 21 Политика, 22:21
Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов Политика, 22:04
МВД объявило в розыск Юлию Тимошенко Политика, 22:02
Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче Спорт, 21:51
Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE Спорт, 21:50
Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого Спорт, 21:44
Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области Политика, 21:41
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом Политика, 21:36
Генсек ООН не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 21:34
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 21:30
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью Бизнес, 21:29
ООН внесла ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей Политика, 21:29
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 57 Политика, 21:28
ПСБ отметил рост доли женщин-инвесторов в три раза за пять лет Пресс-релиз, 21:20