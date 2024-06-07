Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого
Бывший футболист сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из Шанхая.
35-летний форвард выложил фото местной телебашни «Восточная жемчужина».
В этом городе базируется «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, давний друг Дзюбы.
«Локомотив» 29 мая объявил об уходе Дзюбы. Клуб не стал продлевать контракт с нападающим, он ушел из команды на правах свободного агента.
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.
Дзюба является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка в составе «Зенита». С «Ростовом» он также выиграл Кубок России.
В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).
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