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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МИД назвали преступными слова Баха о слежке за российскими спортсменами

Захарова назвала преступным заявление главы МОК о слежке за россиянами
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава МОК ранее признался в том, что украинцев попросили следить за политическими высказываниями российских спортсменов перед Олимпиадой. Захарова считает, что МОК такими противоправными действиями вносит раскол в мировой спорт
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о просьбе к украинцам следить за высказываниями российских спортсменов перед Олимпиадой является преступным. Об этом официальный представить МИД России Мария Захарова сказала во время еженедельного брифинга.

В начале апреля стало известно, что Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признался в просьбе к представителям Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов.

«На самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто вразрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха», — сказала Захарова.

Представитель российского МИДа считает, что такие «нечистоплотные» и «противоправные» действия МОК вносят раскол в мировой спорт.

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Спорт
Фото:Matthias Hangst / Getty Images

Точное число российских участников Игр в Париже пока неизвестно, в марте МОК сообщал, что их будет не больше 55.

Украинская сторона регулярно жалуется на россиян и белорусов в МОК и международные федерации, обвиняя их в поддержке военной операции и нарушении нейтрального статуса, что усложняет спортсменам допуск на турниры или приводит к снятию с соревнований.

В начале мая российского чемпиона мира в гребле на каноэ Михаила Павлова лишили нейтрального статуса и допуска на олимпийских отбор за лайки под видео с выступлениями президента страны Владимира Путина на тему военной операции. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил, что на Павлова пожаловались. «Ну, а кто — догадайтесь сами», — сказал он.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Мария Захарова Вован и Лексус Томас Бах

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