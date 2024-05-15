В МИД назвали преступными слова Баха о слежке за российскими спортсменами
Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о просьбе к украинцам следить за высказываниями российских спортсменов перед Олимпиадой является преступным. Об этом официальный представить МИД России Мария Захарова сказала во время еженедельного брифинга.
В начале апреля стало известно, что Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признался в просьбе к представителям Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов.
«На самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто вразрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха», — сказала Захарова.
Представитель российского МИДа считает, что такие «нечистоплотные» и «противоправные» действия МОК вносят раскол в мировой спорт.
Точное число российских участников Игр в Париже пока неизвестно, в марте МОК сообщал, что их будет не больше 55.
Украинская сторона регулярно жалуется на россиян и белорусов в МОК и международные федерации, обвиняя их в поддержке военной операции и нарушении нейтрального статуса, что усложняет спортсменам допуск на турниры или приводит к снятию с соревнований.
В начале мая российского чемпиона мира в гребле на каноэ Михаила Павлова лишили нейтрального статуса и допуска на олимпийских отбор за лайки под видео с выступлениями президента страны Владимира Путина на тему военной операции. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил, что на Павлова пожаловались. «Ну, а кто — догадайтесь сами», — сказал он.
Олимпиада в Париже начнется 26 июля.
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