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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК не будет вручать россиянам перешедшие им медали Олимпиады

МОК не будет вручать российским спортсменам перешедшие им медали Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В МОК заявили, что в данный момент не имеют возможности перераспределить медали российским спортсменам
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует в данный момент заниматься вручением медалей российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

В МОК отметили, что перераспределением медалей всегда занимались национальные олимпийские комитеты. «Когда Олимпийский комитет России (ОКР) не был отстранен, он не смог вернуть медали МОК после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — заявили в пресс-службе МОК.

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Медали Олимпиады-2024

Во время Олимпиады 2024 года в Париже МОК планирует провести церемонии перевручения наград прошлых Игр в специально организованном Парке чемпионов, который будет располагаться неподалеку от Эйфелевой башни.

МОК еще в 2018-м объявил, что российский гребец Илья Штокалов должен получить бронзу Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена за допинг. Россиянин свою награду до сих пор не получил.

Исполком МОК 12 октября 2023-го принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в сентябре 2022 года, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На действия ОКР в МОК пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 февраля отклонил апелляцию ОКР на отстранение в МОК.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 медали
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