Бах попросил украинцев следить за высказываниями россиян перед Олимпиадой

Глава МОК в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что украинскую сторону просили предоставить информацию о политических высказываниях российских атлетов перед Олимпиадой в Париже

Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images for AB Inbev)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил в разговоре с российскими пранкерами, что просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Разговор Баха с Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликован в их телеграм-канале.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне — и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — ответил Бах на вопрос, заслужили ли участие в Олимпиаде спортсмены, которые поддерживают конфликт на Украине.

Подобные высказывания приведут к недопуску конкретного спортсмена на Олимпиаду в Париже, сообщил Бах.

МОК 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP). Для получения нейтрального статуса есть ряд критериев, в частности спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Министр спорта Олег Матыцин говорил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, могут поехать на турнир в Париже, а вопрос участия является личным решением атлета и федерации.