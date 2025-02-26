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Конкурент ассоциации бокса Кремлева получил признание МОК

Конкурирующая с IBA Умара Кремлева World Boxing получила признание МОК
IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в 2023 году лишилась признания МОК. Теперь МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом в мире
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал организацию World Boxing (WB) в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировом уровне. Об этом сообщается на сайте МОК.

Отмечается, что WB состоит из 78 национальных федераций с пяти континентов. У нее уже созданы четыре континентальные конфедерации. Организация предоставила доказательства, что 62% всех боксеров и 58% боксеров, завоевавших медали на Олимпийских играх в Париже, входят в национальные федерации, являющиеся членами WB.

Также WB разработала структуру и документацию для надлежащего управления боксом, включая этический кодекс, подала заявку на получение статуса подписанта Всемирного антидопингового кодекса и признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Фото:Иман Хелиф (EPA/ТАСС)

Международная ассоциация бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев, лишилась признания МОК летом 2023 года. В организации сочли это решение «политизированным». IBA пыталась оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграла апелляцию.

Приостановлено признание IBA было еще в 2019 году, олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не могла проводить отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024. Боксерский турнир на Олимпиаде-2028 тоже пройдет без участия IBA. Кроме того, МОК сообщал, что запретит участвовать в Играх-2028 боксерам из федераций — членов IBA.

World Boxing была создана в апреле 2023 года, вскоре после выхода из IBA ряда федераций. IBA в октябре 2022 года разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Из-за этого более десяти государств приняли решение бойкотировать чемпионаты мира.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Международный олимпийский комитет (МОК) Международная ассоциация бокса (IBA) World Boxing Умар Кремлев
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