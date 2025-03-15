Участник расистского скандала с «Зенитом» решил итог «Кубка эль-пластико»

«Оренбург» обыграл «Факел» со счетом 1:0 благодаря автоголу Сергея Божина в концовке. Команда с 53-й минуты играла в большинстве после удаления у соперников

Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты «Оренбурга» обыграли воронежский «Факел» со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все решил автогол Сергея Божина в компенсированное ко второму тайму время (90+4).

На 53-й минуте полузащитник «Факела» Дилан Мертенс получил прямую красную карточку за грубый фол.

В этой игре разыграли шуточный «Кубок эль-пластико». «Оренбург» сделал специальный трофей, который выполнен в виде перевернутой пластиковой бутылки с отрезанным донышком. Дело в том, что обе команды проводят домашние матчи на стадионах с искусственными («пластмассовыми») полями. За принесенный пакет с пластиковой тарой болельщикам дарили билет на следующий домашний матч «Оренбурга».

Божин в прошлом туре был опосредованным участником расистского скандала с игроком «Зенита». Бразилец Вендел получил красную карточку за то, что показал средний палец трибунам. Футболист говорил, что это была реакция на расистские выкрики. В итоге он получил два матча дисквалификации, из них один условно.

После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из футболистов «Факела» якобы изображал обезьяну. «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» написали, что Божин мог назвать макакой игрока «Зенита» Лусиано Гонду, и опубликовали фрагмент из трансляции на 65-й минуте матча, на котором Божин делает какой-то жест руками. В «Факеле» назвали абсурдом обвинения в адрес Божина, никаких наказаний КДК футболисту не назначал.

«Оренбурга» прервал восьмиматчевую серию поражений, одержав лишь вторую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Первая была еще в первом туре — 21 июля над «Спартаком» (2:0).

«Оренбург» набрал 11 очков и продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 29 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», «Факел» днем позже на выезде встретится с «Краснодаром».