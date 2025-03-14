Матч Российской премьер-лиги назвали «Кубком эль-пластико»
«Оренбург» и воронежский «Факел» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разыграют «Кубок эль-пластико». Об этом сообщается в телеграм-канале «Оренбурга».
14 марта «Оренбург» представил шуточный трофей, который получит победитель предстоящей встречи. Кубок выполнен в виде перевернутой пластиковой бутылки с отрезанным донышком. Дело в том, что обе команды проводят домашние матчи на стадионах с искусственными («пластмассовыми») полями. «Эль-пластико» созвучно «эль-класико», главному противостоянию испанского футбола между «Реалом» и «Барселоной».
Кроме того, перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.
Встреча состоится 15 марта в Оренбурге, начало — в 12:00 мск.
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в РПЛ, набрав 8 очков. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.
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