Матч Российской премьер-лиги назвали «Кубком эль-пластико»

«Оренбург» и «Факел» разыграют в 21-м туре РПЛ «Кубок эль-пластико»

«Оренбург» и «Факел», единственные команды в РПЛ, которые играют на искусственных полях, разыграют шуточный трофей в 21-м туре

«Оренбург» и воронежский «Факел» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разыграют «Кубок эль-пластико». Об этом сообщается в телеграм-канале «Оренбурга».

14 марта «Оренбург» представил шуточный трофей, который получит победитель предстоящей встречи. Кубок выполнен в виде перевернутой пластиковой бутылки с отрезанным донышком. Дело в том, что обе команды проводят домашние матчи на стадионах с искусственными («пластмассовыми») полями. «Эль-пластико» созвучно «эль-класико», главному противостоянию испанского футбола между «Реалом» и «Барселоной».

Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Кроме того, перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.

Встреча состоится 15 марта в Оренбурге, начало — в 12:00 мск.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в РПЛ, набрав 8 очков. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.