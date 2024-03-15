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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Страны Балтии попросили не допускать россиян на церемонию открытия Игр

В Прибалтике выступили против участия россиян в церемонии открытия Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Олимпийские комитеты Эстонии, Литвы и Латвии направили соответствующее письмо в МОК. Ранее Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр-2024 в Париже
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Эстонии, Литвы и Латвии направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выступили против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Текст письма приводит Inside the Games.

«Мы искренне убеждены, что они [спортсмены из России и Белоруссии] ни при каких обстоятельствах не могут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр», — говорится в письме.

Российские паралимпийцы не примут участия в церемонии открытия Игр-2024
Спорт
Фото:Wang He / Getty Images

Там также сказано, что НОК балтийских стран считает неприемлемым сам допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде, но принимают плюрализм мнений, который «привели к принятию решения в его нынешнем виде».

Пока окончательно неизвестно, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде в Париже. МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.

Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже
Спорт
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В феврале Олимпийский комитет России (ОКР) предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

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В МОК обещали на ближайшем заседании исполкома обсудить вопрос участия российских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр. Следующий исполком МОК пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.

Международный паралимпийский комитет (IPC) 6 марта опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Россия Эстония Латвия Литва
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