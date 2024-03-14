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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже

Поздняков: ОКР не будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Станислав Поздняков заявил, что ОКР защищает интересы олимпийской команды, а нейтральные спортсмены под это понятие не подпадают. Также он назвал несправедливыми требования МОК для участия в Играх
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет бойкотировать Игры в Париже, но считает предъявляемые к российским спортсменам требования неприемлемыми и вряд ли будет снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде. Об этом заявил глава комитета Станислав Поздняков, которого цитирует «Матч ТВ».

Ранее помощник президента России Игорь Левитин говорил, что ОКР 14 марта озвучит первые предложения по участию российских спортсменов в Играх в Париже. ОКР отстранен МОК с октября 2023 года.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр и мероприятий, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на исключительно недискриминационных условиях. К сожалению, Париж‑2024 не может предоставить российским спортсменам равные условия, поэтому возникает вопрос о несправедливости таких условий», — сказал Поздняков.

Он также допустил, что МОК ужесточит требования к спортсменам и заставит их осуждать специальную военную операцию. В этом случае это может привести к нарушению действующего законодательства.

Глава ОКР отметил, что вопрос участия в Олимпиаде на исполкоме не рассматривался. «ОКР защищает интересы олимпийской команды России, нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Сомневаюсь, что мы будем еще обсуждать этот вопрос», — отметил он.

МОК в декабре допустил россиян на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса, которые в ОКР называли дискриминационными.

В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

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На Олимпиаде в Париже смогут выступить только спортсмены, допущенные международными федерациями и выполнившие требования квалификации, не поддерживавшие военную операцию на Украине и не имеющие контрактов с армией и спецслужбами.

Россиян допустили только в индивидуальных дисциплинах, перед Играми МОК обещал повторную проверку.

В некоторых видах спорта, таких как гимнастика и плавание, многие лидеры сборной России сами отказались выступать на условиях МОК.

В декабре президент России Владимир Путин призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК для участия в Играх в Париже.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Олимпийский комитет России Международный олимпийский комитет
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