Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет бойкотировать Игры в Париже, но считает предъявляемые к российским спортсменам требования неприемлемыми и вряд ли будет снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде. Об этом заявил глава комитета Станислав Поздняков, которого цитирует «Матч ТВ».
Ранее помощник президента России Игорь Левитин говорил, что ОКР 14 марта озвучит первые предложения по участию российских спортсменов в Играх в Париже. ОКР отстранен МОК с октября 2023 года.
«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр и мероприятий, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на исключительно недискриминационных условиях. К сожалению, Париж‑2024 не может предоставить российским спортсменам равные условия, поэтому возникает вопрос о несправедливости таких условий», — сказал Поздняков.
Он также допустил, что МОК ужесточит требования к спортсменам и заставит их осуждать специальную военную операцию. В этом случае это может привести к нарушению действующего законодательства.
Глава ОКР отметил, что вопрос участия в Олимпиаде на исполкоме не рассматривался. «ОКР защищает интересы олимпийской команды России, нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Сомневаюсь, что мы будем еще обсуждать этот вопрос», — отметил он.
МОК в декабре допустил россиян на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса, которые в ОКР называли дискриминационными.
В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».
На Олимпиаде в Париже смогут выступить только спортсмены, допущенные международными федерациями и выполнившие требования квалификации, не поддерживавшие военную операцию на Украине и не имеющие контрактов с армией и спецслужбами.
Россиян допустили только в индивидуальных дисциплинах, перед Играми МОК обещал повторную проверку.
В некоторых видах спорта, таких как гимнастика и плавание, многие лидеры сборной России сами отказались выступать на условиях МОК.
В декабре президент России Владимир Путин призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК для участия в Играх в Париже.
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