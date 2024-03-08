МОК анонсировал заседание по россиянам на церемонии открытия Олимпиады

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома МОК, которое начнется 19 марта

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Международный олимпийский комитет (МОК) на ближайшем заседании исполкома обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом журналистам рассказал глава координационной комиссии Игр в Париже, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.

«Официальное решение еще не принято. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании», — цитирует Бекерс-Вьежана ТАСС.

Следующий исполком МОК пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.

В среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также не должны быть связаны с силовыми ведомствами.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК.

Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».

Министр спорта Олег Матыцин ранее говорил о неприемлемых требованиях к спортсменам подписать декларации в некоторых видах, а в ОКР заявили, что согласие с критериями соответствия МОК может привести к нарушению российского законодательства.