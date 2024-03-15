 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кузнецов заявил о важности первых набранных очков в новом клубе НХЛ

Кузнецов: мне было важно набрать первые очки в «Каролине» после обмена
Форвард «Каролины» забросил свою первую шайбу после обмена из «Вашингтона» в четвертом матче за новый клуб. «Я чувствовал, что сегодня тот день, когда нужно было сделать шаг вперед», — сказал обладатель Кубка Стэнли-2018
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов заявил, что ему было важно набрать первые очки в составе новой команды. Его цитирует сайт НХЛ.

Кузнецов забросил шайбу в матче с «Флоридой Пантерз» (4:0), который был для него четвертым после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».

«Я понимаю, почему я здесь и почему меня взяла эта команда. Им нужно, чтобы мы выступали хорошо, набирали очки и забивали, чтобы помочь команде побеждать. Я чувствовал, что сегодня тот день, когда нужно было сделать шаг вперед. Первые три игры я провел без очков, так что это было очень важно», — сказал Кузнецов.

Россиянина признали лучшим игроком матча НХЛ после реабилитации
Спорт
Евгений Кузнецов

Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта. Вскоре после этого «Вашингтон» обменял россиянина в «Каролину».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Евгений Кузнецов
Материалы по теме
Кучеров набрал пять очков в матче и не вошел в тройку звезд дня НХЛ
Спорт
Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ
Спорт
У клуба НХЛ украли партию игрушек-болванчиков Яромира Ягра
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
В Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire Политика, 13:37
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России Спорт, 13:36
«Шортисты» потеряли $3,3 млрд на ставках против MicroStrategy Инвестиции, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Украина сообщила о возвращении 100 тел погибших военных Политика, 13:29
Как подготовить квартиру для сдачи в аренду. Инструкция Недвижимость, 13:29
Ликсутов рассказал детям о беспилотном метро в Москве после 2030 года Общество, 13:27
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Bloomberg узнал, сколько Пентагон попросил на пополнение запасов оружия Политика, 13:22
Медведев «послал» ЕС после требования вернуть румынское золото Политика, 13:21
Кремль назвал Францию косвенным участником конфликта на Украине Политика, 13:20
ПВО России уничтожили БПЛА над Тульской областью Политика, 13:18
Песков связал обстрелы Белгорода с попыткой «бросить тень» на выборы Политика, 13:17
В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность Политика, 13:13
В США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита Общество, 13:12