Кузнецов заявил о важности первых набранных очков в новом клубе НХЛ
Российский форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов заявил, что ему было важно набрать первые очки в составе новой команды. Его цитирует сайт НХЛ.
Кузнецов забросил шайбу в матче с «Флоридой Пантерз» (4:0), который был для него четвертым после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».
«Я понимаю, почему я здесь и почему меня взяла эта команда. Им нужно, чтобы мы выступали хорошо, набирали очки и забивали, чтобы помочь команде побеждать. Я чувствовал, что сегодня тот день, когда нужно было сделать шаг вперед. Первые три игры я провел без очков, так что это было очень важно», — сказал Кузнецов.
Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта. Вскоре после этого «Вашингтон» обменял россиянина в «Каролину».
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