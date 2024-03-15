Кузнецов заявил о важности первых набранных очков в новом клубе НХЛ

Форвард «Каролины» забросил свою первую шайбу после обмена из «Вашингтона» в четвертом матче за новый клуб. «Я чувствовал, что сегодня тот день, когда нужно было сделать шаг вперед», — сказал обладатель Кубка Стэнли-2018

Евгений Кузнецов (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов заявил, что ему было важно набрать первые очки в составе новой команды. Его цитирует сайт НХЛ.

Кузнецов забросил шайбу в матче с «Флоридой Пантерз» (4:0), который был для него четвертым после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».

«Я понимаю, почему я здесь и почему меня взяла эта команда. Им нужно, чтобы мы выступали хорошо, набирали очки и забивали, чтобы помочь команде побеждать. Я чувствовал, что сегодня тот день, когда нужно было сделать шаг вперед. Первые три игры я провел без очков, так что это было очень важно», — сказал Кузнецов.

Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта. Вскоре после этого «Вашингтон» обменял россиянина в «Каролину».