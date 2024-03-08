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Клуб Овечкина обменял Кузнецова в «Каролину»

«Вашингтон» обменял российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролину»
Взамен столичный клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Также «Вашингтон» удержит в своей ведомости 50% зарплаты хоккеиста
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обменял российского форварда Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз». Об этом сообщают журналисты TSN Пьер Ле Брюн и The Athetic Крис Джонстон в соцсети Х.

Взамен «Вашингтон» получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ. Также «Кэпиталз» удержит в своей ведомости 50% зарплаты Кузнецова. Его контракт со средней зарплатой $7,8 млн будет действовать до конца следующего сезона.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.

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Спорт
Евгений Кузнецов

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 43 матча и набрал лишь 17 (6+11) очков.

Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта.

После этого «Вашингтон» отправил Кузнецова на драфт отказов, никто его не забрал и россиянин был переведен в фарм-клуб.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Евгений Кузнецов Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз
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