Клуб Овечкина обменял Кузнецова в «Каролину»

Взамен столичный клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Также «Вашингтон» удержит в своей ведомости 50% зарплаты хоккеиста

Евгений Кузнецов (Фото: Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обменял российского форварда Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз». Об этом сообщают журналисты TSN Пьер Ле Брюн и The Athetic Крис Джонстон в соцсети Х.

Взамен «Вашингтон» получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ. Также «Кэпиталз» удержит в своей ведомости 50% зарплаты Кузнецова. Его контракт со средней зарплатой $7,8 млн будет действовать до конца следующего сезона.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 43 матча и набрал лишь 17 (6+11) очков.

Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта.

После этого «Вашингтон» отправил Кузнецова на драфт отказов, никто его не забрал и россиянин был переведен в фарм-клуб.