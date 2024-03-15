Олимпийская чемпионка Мельникова пожаловалась, что ей «прилетает за честность»

Чемпионка ОИ Мельникова пожаловалась, что ей «прилетает за честность»

Гимнастка Ангелина Мельникова, недавно раскритиковавшая питание на федеральной базе «Озеро Круглое», рассказала, что иногда страдает из-за своей честности

Ангелина Мельникова (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала ТАСС, что из-за своей честности регулярно подвергается обструкции.

«Я за честность всегда, и мне за мою честность иногда прилетает», — сказала Мельникова.

Гимнастка в конце февраля словами «есть нечего» и «выживаю» пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Старший тренер сборной России Валентина Родионенко в ответ заявила, что на базе в столовой питаются 250 человек и серьезных претензий ни у кого нет.

По словам Мельниковой, проблем с тренером у нее нет. «У меня нет никаких проблем в общении с Валентиной Александровной, она всегда за нас», — отметила гимнастка.

Мельникова ранее не раз делала резонансные высказывания. К примеру, после Олимпиады она жаловалась на карантин, на котором приходится сидеть из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным, говорила, что в России есть только две-три гимнастки уровня чемпионатов мира и Европы, признавалась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.