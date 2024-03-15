Чемпионка ОИ Мельникова пожаловалась, что ей «прилетает за честность»
Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала ТАСС, что из-за своей честности регулярно подвергается обструкции.
«Я за честность всегда, и мне за мою честность иногда прилетает», — сказала Мельникова.
Гимнастка в конце февраля словами «есть нечего» и «выживаю» пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Старший тренер сборной России Валентина Родионенко в ответ заявила, что на базе в столовой питаются 250 человек и серьезных претензий ни у кого нет.
По словам Мельниковой, проблем с тренером у нее нет. «У меня нет никаких проблем в общении с Валентиной Александровной, она всегда за нас», — отметила гимнастка.
Мельникова ранее не раз делала резонансные высказывания. К примеру, после Олимпиады она жаловалась на карантин, на котором приходится сидеть из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным, говорила, что в России есть только две-три гимнастки уровня чемпионатов мира и Европы, признавалась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.
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