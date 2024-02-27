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Тренер сборной России раскритиковала чемпионку ОИ за слова «есть нечего»

Тренер сборной раскритиковала чемпионку ОИ Мельникову за слова «есть нечего»
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула, что слова Ангелины Мельниковой о плохом питании на тренировочной базе нужно делить пополам
Старший тренер сборной&nbsp;команды России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
Старший тренер сборной команды России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова преувеличила проблемы с питанием на тренировочной базе «Озеро Круглое». Такое мнение старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала в разговоре с изданием Sport24.

Ранее Мельникова словами «есть нечего» и «выживаю» пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Родионенко в ответ заявила, что на базе в столовой питаются 250 человек и серьезных претензий ни у кого нет.

«Мельникова, конечно, все преувеличивает. Тем более у Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан, — отметила тренер. — Здесь такого никогда не будет!»

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Спорт
Ангелина Мельникова

Родионенко при этом согласилась, что «к питанию есть определенные претензии», но быстро все исправляется.

«Отдельно для Ангелины Мельниковой никто готовить не будет! У нее очень странные запросы, стала себя вести так, будто она тут одна тренируется», — добавил тренер.

Родионенко подчеркнула, что «слова Мельниковой нужно делить пополам».

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Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Мельникова не раз делала резонансные высказывания. К примеру, после Олимпиады она жаловалась на карантин, на котором приходится сидеть из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Теги
Ангелина Мельникова спортивная гимнастика
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