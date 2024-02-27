Тренер сборной России раскритиковала чемпионку ОИ за слова «есть нечего»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула, что слова Ангелины Мельниковой о плохом питании на тренировочной базе нужно делить пополам

Старший тренер сборной команды России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова преувеличила проблемы с питанием на тренировочной базе «Озеро Круглое». Такое мнение старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала в разговоре с изданием Sport24.

Ранее Мельникова словами «есть нечего» и «выживаю» пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Родионенко в ответ заявила, что на базе в столовой питаются 250 человек и серьезных претензий ни у кого нет.

«Мельникова, конечно, все преувеличивает. Тем более у Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан, — отметила тренер. — Здесь такого никогда не будет!»

Родионенко при этом согласилась, что «к питанию есть определенные претензии», но быстро все исправляется.

«Отдельно для Ангелины Мельниковой никто готовить не будет! У нее очень странные запросы, стала себя вести так, будто она тут одна тренируется», — добавил тренер.

Родионенко подчеркнула, что «слова Мельниковой нужно делить пополам».

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Мельникова не раз делала резонансные высказывания. К примеру, после Олимпиады она жаловалась на карантин, на котором приходится сидеть из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.