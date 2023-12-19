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Олимпийская чемпионка назвала обидной разницу в зарплатах с футболистами

Гимнастка Ангелина Мельникова назвала обидной разницу в зарплатах с футболистами
Ангелина Мельникова отметила, что гимнастки тренируются намного больше, чем футболисты. По словам спортсменки, разница в доходах объясняется большей коммерческой составляющей в футболе
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастика Ангелина Мельникова испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами. Об этом она рассказала Sport24.

«Это обидно. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — сказала Мельникова.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Также 23-летняя Мельникова заявила, что не хотела бы быть женой футболиста. «У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком», — отметила спортсменка.

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол спортивная гимнастика Ангелина Мельникова
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