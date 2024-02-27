Чемпионка ОИ словом «выживаю» описала условия на тренировочной базе

Мельникова не раз делала резонансные высказывания. В декабре 2023 года она призналась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами

Ангелина Мельникова (Фото: EPA)

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое».

«У нас во времена COVID очень сильно упало и качество питания. Мне приходится выживать на овощах. Сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты», — написала Мельникова на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Мельникова не раз делала резонансные высказывания. В декабре 2023 года она призналась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.

«Это обидно. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — сказала Мельникова Sport24.

В сентябре 2021 года Мельникова пожаловалась на жесткий карантин перед встречей медалистов Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.

«До сих пор не верю, что придется сидеть семь дней в одной комнате, и не смогу даже выйти на улицу, — написала чемпионка Токио-2020 в соцсетях. — Многие не понимают, почему у спортсменов вечно нытье про карантин. Объясняю»

«У всех чемпионов и призеров ОИ проходит встреча с президентом по приезду на родину, — добавила она. — Так вот, встреча назначена на 10 сентября. И в связи с COVID, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на COVID три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате».

Позднее она пожаловалась на продление карантина. «Ловите мое «крутое» настроение. У нас перенесли встречу на 11 число, поэтому +1 день тут», — написала спортсменка.

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.