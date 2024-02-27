Чемпионка ОИ словом «выживаю» описала условия на тренировочной базе
Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое».
«У нас во времена COVID очень сильно упало и качество питания. Мне приходится выживать на овощах. Сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты», — написала Мельникова на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Мельникова не раз делала резонансные высказывания. В декабре 2023 года она призналась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.
«Это обидно. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — сказала Мельникова Sport24.
В сентябре 2021 года Мельникова пожаловалась на жесткий карантин перед встречей медалистов Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.
«До сих пор не верю, что придется сидеть семь дней в одной комнате, и не смогу даже выйти на улицу, — написала чемпионка Токио-2020 в соцсетях. — Многие не понимают, почему у спортсменов вечно нытье про карантин. Объясняю»
«У всех чемпионов и призеров ОИ проходит встреча с президентом по приезду на родину, — добавила она. — Так вот, встреча назначена на 10 сентября. И в связи с COVID, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на COVID три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате».
Позднее она пожаловалась на продление карантина. «Ловите мое «крутое» настроение. У нас перенесли встречу на 11 число, поэтому +1 день тут», — написала спортсменка.
Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.
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