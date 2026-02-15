Австрийского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Играх из-за обуви
Австрийского спортсмена Даниэля Чофенига дисквалифицировали с соревнований на большом трамплине на Олимпийских играх в Италии из-за несоответствия стандартам размера обуви. Об этом сообщает Le Figaro.
Обувь спортсмена была на четыре миллиметра длиннее нормы. Нарушение выявили после того, как спортсмен обеспечил себе проход в финал, заняв восьмое место в первом раунде соревнований на большом трамплине.
Чофениг признал нарушение и заявил, что «использовал на тренировках новые ботинки, которыми был не очень доволен». Он также отметил, что все равно оставил их и не проверил размер. «Это было очень глупо с моей стороны, но правила есть правила», — сказал австриец.
В прыжках на лыжах с большого трамплина первое место взял словенец Домен Превц, вторым стал японец Рэн Никайдо, бронза досталась поляку Кацперу Томасяку.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) усилила контроль за экипировкой спортсменов после скандала с участием норвежских прыгунов с трамплина.
В марте 2025 года на чемпионате мира в Тронхейме двух олимпийских чемпионов, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, дисквалифицировали с соревнований на большом трамплине из-за подозрений в жульничестве с экипировкой. Протест в FIS после появления снятого скрытой камерой видео перешивки костюмов подали три сборные. После дополнительной проверки это подтвердилось.
