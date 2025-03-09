Норвежские прыгуны с трамплина признались в читерстве с экипировкой на ЧМ

Сборная Норвегии призналась в читерстве с экипировкой на домашнем ЧМ

Двух норвежских прыгунов с трамплина и одного двоеборца дисквалифицировали на домашнем ЧМ из-за экипировки. В сборной по прыжкам модифицировали костюмы для улучшения их аэродинамических характеристик

Йоханн Андре Форфанг (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Сборная Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина пыталась обойти правила с экипировкой на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, признался на пресс-конференции руководитель команды Ян-Эрик Ольбу. Его слова приводит NRK.

Ранее олимпийских чемпионов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Персонал команды вшил в костюмы усиленные нити, что сделало их менее эластичными. Главный тренер сборной Польши Томас Турнбихлер объяснил Kronen Zeitung, что, если сделать швы на штанинах более жесткими, костюм станет похожим на вингсьют (костюм-крыло, позволяющий выполнять планирующие полеты).

Протест в FIS после появления снятого скрытой камерой видео перешивки костюмов подали Австрия, Словения и Польша. FIS начала расследование в отношении двух прыгунов, а также лыжного двоеборца Йоргена Гробака, которого также дисквалифицировали. Линдвик был лишен серебряной медали чемпионата мира в прыжках на большом трамплине.

По словам Ольбу, персонал знал, что нарушает правила, но решил, что FIS ничего не заметит. Сотрудники объяснили свое решение тем, что «все выходят за рамки дозволенного».

Ольбу добавил, что нет признаков подобных манипуляций со стороны команды на предыдущих соревнованиях, как и информации о том, были ли в курсе сами спортсмены. Главный тренер сборной Норвегии Магнус Бревиг пресс-конференцию пропустил.

«Мы обманули. Мы попытались обмануть систему. Это неприемлемо», — сказал Ольбу.

Линдвик и Форфанг выиграли в Тронхейме золото в миксте и бронзу в командных соревнованиях, Линдвик также победил в индивидуальных соревнованиях на нормальном трамплине.